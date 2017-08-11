Украинские мигранты и черный рынок трудоустройства в ЕС

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Финляндии нашлись пропавшие украинские гастарбайтеры. Посольство Украины выяснило, что произошло с группой украинцев, об исчезновении которых в Финляндии сообщали СМИ.

Как сообщил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, 20 граждан Украины из группы, которая должна была собирать ягоды, нашли другое место работы, а еще 17 украинцев решили вернуться домой.

Посол Украины в Финляндии поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все работники здоровы, а их родные информированы о ситуации.

Как часто украинцы попадают в неприятности на заработках, и почему это происходит, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Как часто случаются подобные ситуации, когда украинцы, которые выехали за границу на заработки, исчезают, а потом находятся?

— Мне кажется, такие непонятности происходят достаточно часто, потому что люди непонятно каким способом выезжают за рубеж. Я честно могу сказать, я сомневаюсь, что у этих заробитчан были рабочие визы. Стандартно выезд на работу в Финляндию происходит по упрощенной схеме. Это люди выезжают либо по студенческой визе, либо зачастую по туристической, потому что кто же возбраняет человеку, приехавшему в Финляндию, собирать ягоды? Он просто собирает, и это не работа. Получается, что люди, которые приехали в Финляндию, не имеют рабочей визы, они просто приехали наобум в надежде найти на месте работодателя. Это самая распространенная схема поиска трудоустройства в Финляндии.

Отследить заробитчан невозможно?

— Совершенно верно. Просто этот случай стал известен, наверное, из-за того, что изначально поднялась шумиха через журналиста. Я не думал, что с этими ребятами случится что-то страшное. Это не какая-то дикая африканская страна, это все-таки европейское государство. А проблема, которая у людей возникла, проблема с работодателем, она возникает еще здесь, на территории Украины, когда люди сами обращаются непонятно к каким посредникам.

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Много украинцев едут на заработки именно в Финляндию?

— По информации от МИДа, за прошлый год в Финляндии работало порядка десяти тысяч человек, которые работали на основании контракта, который заключался на месте. Люди даже, которые собирают клубнику, все равно подписывают какой-то договор. Заезжают ли люди туда на рабочих визах? Я могу сказать так: общая практика ЕС – люди, которые заезжают на работу, я не имею в виду Польшу, это люди, которые заезжают на работу с высокой степенью квалификации. Если мы говорим о той же Англии, той же Германии, есть список из профессий, которые востребованы. Это высококлассные специалисты со знанием языка и т.д. Соответственно, все, что касается рабочей силы, зачастую люди пользуются, уже могу с прискорбием сказать, безвизом, чтобы приехать и попытаться на месте найти работодателя, который пусть даже не совсем легально их трудоустроит.

С началом действия безвизового режима количество трудовых мигрантов увеличилось?

— Нет. Если увеличилось, то увеличилось на небольшой процент, потому что и ранее наши сограждане имели возможность выехать по условной студенческой визе, выехать по туристической визе для того, чтобы отработать какой-то сезон один, два, три месяца — заработать деньги. Но, как мы видим, по, на мой взгляд, несчастным людям, где, по данным МИДа из этой группы из 37 человек 20 нашли себе другого работодателя, а 17 уже вернулись в Украину. Они заплатили непонятно кому деньги, они заехали, посмотрели на красоты Финляндии, вернулись назад.

Насколько этот рынок мошенников развит?

— По оценкам нашей Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, этот рынок международного трудоустройства на 95% — это серый и черный рынок. К сожалению, не по всем странам у нас есть информация, но я вам приведу пример Республики Польша, куда выезжает львиная доля трудовых мигрантов: за 2016 год Польша выдала украинцам порядка одного миллиона 300 тысяч рабочих приглашений, а через легальные компании в Польшу заехало всего лишь девять с половиной тысяч человек. За 2015 год Польша выдала порядка 760 приглашений рабочих, а через легальные компании в Польшу заехало всего лишь 6152 человека, то есть мы можем говорить о том, что легальный рынок – это 0,8-0,9% от всех людей, которые выезжают, фактически на границе статистической ошибки.

Как отличить добросовестных работодателей от мошенников?

— Я всегда говорю не просто, как определить, но и как правильно искать работу за рубежом. Три шага. Шаг номер один: всегда проверяйте наличие лицензии у компании, которая предоставляет услуги по трудоустройству за границей. Второй шаг – заключайте договор на оказание услуг по трудоустройству. И третий шаг – всегда оплачивайте услуги компании, в которую вы обратились исключительно в безналичном виде. Хотя бы это даст вам возможность четко понимать, что вы обратились к компании, которая осуществляет свою деятельность, что называется, "в белую". Второй момент – это то, что у вас будет подтверждение договорных взаимоотношений, и третий момент – если вас обманут, то у вас будет возможность подтвердить оплату ваших услуг и, соответственно, впоследствии можно будет обращаться и в суд, и в правоохранительные органы.

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Что с оплатой сезонной работы? Прайс ниже для граждан Украины?

— Я могу сразу сказать вам со всей ответственностью, что ни одна страна Европы не заинтересована в том, чтобы украинцы, которые приезжают на работу, неважно, сезонная работа — это Польша, Финляндия, либо это Германия, платить меньше, чем они платят собственным согражданам. Это связано, в первую очередь, с тем, что любое правительство заинтересовано в стабильности внутреннего рынка рабочей силы и поэтому, если приедет украинец, условно, собирать клубнику в Польшу, он будет получать столько же, сколько будет получать поляк, который рядом с ним будет собирать эту же самую клубнику. Конечно, нюанс отдельный, что не каждый поляк захочет собирать эту клубнику. Но, тем не менее, если бы у него было желание за уровень заработных плат, то у них одинаковый.

Напомним, поиск группы сборщиков ягод из Украины активизировался только после освещения новости средствами массовой информации, заявил эксперт Сергей Котляренко.