Заробитчанство: стабилизация экономики ценой деградации

Александр Карпец, обозреватель

Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составляют все более значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП). С одной стороны, это вроде бы хорошо, поскольку улучшает платежный баланс, поддерживает финансовую и социальную стабильность в стране. Но с другой стороны, массовая трудовая миграция поддерживает сложившуюся в Украине уродливую социально-политическую систему, а также углубляет деградацию страны, чреватую в перспективе тяжелыми последствиями.

Недавно Нацбанк опубликовал свежую информацию о поступлениях в Украину средств от трудовых мигрантов, а также о путях поступления этих денег в Украину. Информация эта, надо сказать, полнотой не блещет, о чем далее.

По данным Нацбанка, в 2016 г. в страну поступило денежных переводов от трудовых свыше 5,4 млрд долларов, что на 5,3% больше, чем в 2015-м. Эта сумма равна примерно 20% доходов государственного бюджета прошлого года, а также составляет 7% ВВП.

По этому показателю Украина пока занимает "почетное" 29 место в номинации самых зависимых от экспорта трудовых ресурсов стран. Лидерами являются Непал, где переводы мигрантов формируют 32,2% ВВП, Таджикистан — 28,8%, Киргизия — 25,5%. Таким образом, некогда высокотехнологическая, ракетно-космическая Украина докатилась до явно плохой компании, и это является одним из зримых последствий 25-летнего постсоветского развала.

Деньги заробитчан в Украине через банки и обменные пункты попадают на межбанковский рынок, где их выкупают Национальный банк и импортеры. Это способствует укреплению гривны, но также дает возможность для вывода поступающей в страну заробитчанской валюты обратно за рубеж.

Характерно, что заробитчанские 5,4 млрд долларов в 2016 году — это в 4-5 раз больше, чем ежегодные иностранные инвестиции. Напомним, что в отечественных реалиях иностранные инвестиции очень часто являются возвратом части ранее вывезенных из страны капиталов. Кроме того, эти заробитчанские 5,4 млрд долларов более чем в 5 раз превышают последний транш МВФ размером всего-то 1 миллиард, которого пришлось ожидать более года, а затем платить проценты, да еще и брать на себя тяжелейшие социальные обязательства.

В отличие от внешнего кредитования поступления денежных переводов от трудовых мигрантов не сопровождаются ни уплатой процентов, ни, тем более, выполнением разного рода разрушительных социально-экономических требований, например, в сфере пенсионного обеспечения, ЖКХ и т.д. А в отличие от так называемых инвестиций из оффшоров, являющихся, повторим, частичным возвратом ранее украденного, поступления от заробитчан являются настоящим притоком средств, которые существенно поддерживают отечественную экономику. И опять повторим, что мигрантские деньги вносят огромный вклад в сохранение хотя бы остатков социальной стабильности.

Кстати, роль еще одного "социального стабилизатора" выполняет теневая экономика, с которой самоотверженно "борется" олигархическая власть, выросшая на теневой экономике и коррупции.

Провальные успехи

Правда, с точки зрения поступлений мигрантских денег, итоги 2016 года вряд ли можно считать слишком успешными. Бывали времена и получше…

Самым "урожайным" был 2013 года, когда заробитчане перевели в Украину более 8,5 млрд долларов. Из них 4,084 млрд долларов поступили в страну посредством платежных систем, 3,293 млрд долларов пришли в Украину через банки, а 1,16 млрд долларов — различного рода неформальными путями.

Кризис в Европе, проблем в экономике России, возникшие по причине экономических санкций, а также углубляющийся разрыва связей с Россией, привели к существенному спаду поступлений денег от заробитчан. Масса трудовых мигрантов работала именно в России, а многие продолжают там работать до сих пор, несмотря на войну и агрессию.

В 2014 году объем денежных переводов мигрантов в Украину сократился до менее чем 6,5 млрд долларов, из которых 3,19 млрд долларов поступили через платежные системы, 2,41 млрд — через банки, 889 млн долларов — неофициальными путями.

В 2015 году объемы мигрантских денег сократились еще сильнее — до 5,15 млрд долларов. Из них 2,135 млрд поступили через платежные системы, 2 млрд — через банки, 1,013 млрд долларов — по неформальным каналам.

После этого повышение в 2016 году поступлений средств от заробитчан до 5,4 млрд долларов ситается достижением. Из них 2,279 млрд долларов пришли через платежные системы, 2,126 млрд — через банки, а 1,020 млрд долларов — неформальным путем.

Туманные размеры трудовой миграции

Впрочем, реальные данные объемам неформальных поступлений отсутствуют. Указанные выше неформальные цифры, которыми оперирует Нацбанк, не соответствуют действительности и существенно занижены. Достаточно сказать, что в статистику Нацбанка из года в год не попадают данные по мигрантским поступлениям из Польши, в которой работают, по некоторым оценкам, порядка миллиона наших соотечественников.

Границу с Польшей непрерывно пересекают автобусы с так называемыми туристами, которые на самом деле являются заробитчанами, едущими на заработки на короткие сроки. Обычно это от 1 до нескольких месяцев. Заработанные средства в размере нескольких сотен евро они провозят с собой. Эти суммы статистика не учитывает даже приблизительно, хотя они являются значительными.

По оценкам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно пересылают в Украину около 5 млрд евро. Ващиковский утверждает, что 2,5 млрд евро работающие в Польше украинцы передают в Украину с помощью банковских переводов, а 2,5 млрд евро — перевозят через границу наличными. По мнению главы польского МИД, это серьезная поддержка для украинской экономики, и с этим трудно не согласиться.

Статистика Нацбанка не учитывает не только неофициальные поступления заробитчанских средств из Польши, но также и официальные переводы денег по банковским каналам, о которых говорит польский министр. А ведь только те 2,5 млрд евро официальных переводов, о которых говорит Ващиковский, — это в несколько раз больше того транша МВФ, который так долго ожидали и недавно, наконец, получили!

В 2015 году Польша выдала гражданам Украины около 900 тыс. виз, половина из которых дают право на проживание и работу. Кроме того, 65 тыс. украинцев имеют Карту поляка — документ, который подтверждает польское происхождение, что также дает право на работу. И это не говоря о значительном количестве нелегальных трудовых мигрантов, не поддающихся учету.

Более того, сколько вообще отечественных трудовых мигрантов ищут заработка за границей — никто даже толком не знает, а власть этим не особо «переймається». По официальным подсчетам демографов, численность заробитчан составляет до 2 млн человек, но по некоторым оценкам, трудовых мигрантов может быть 6-8 млн человек. И подобный разброс никого особо не смущает, а проблема трудовой миграции как таковая вообще мало волнует власть предержащих.

Деградация эмиграцией

Изменения в структуре денежных переводов по странам также свидетельствуют об углубляющейся деградации.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году поступления средств от заробитчан возросло практически по всем странам, кроме России, хотя самый большой поток средств продолжает поступать именно из России.

В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, переводы из России сократились еще на 15,6% до 900 млн долларов, хотя в 2013 году из России поступили 2,7 млрд долларов. Причины, повторим, очевидны — провал российской экономики в связи с международными санкциями и падением цен на энергоносители, война между Украиной и Россией, ограничительные меры российских властей по отношению к трудовым мигрантам вообще и, особенно, в отношении заробитчан из Украины.

Кроме того, в сентябре 2016 года украинская власть приняла решение о запрете использования российских платежных систем. А после того как Россия с марта 2017 года запретила денежные переводы в Украину через иностранные платежные системы, ожидается дальнейшее сокращение, по крайней мере, официальных поступлений средств из России. Таким образом, значительная часть переводов могла переместиться и, скорее всего, переместилась из официальной в неофициальную сферу. Поэтому адекватная оценка полного объема поступающих из России средств заробитчан вообще не возможна.

По сравнению с предыдущим годом, в 2016 году росли поступления из других стран. Второе место после России по переводам заняли США — 600 млн долларов, что на 17% больше, чем год назад. Самый высокий прирост дала Италия — на 19,4% до 200 млн долларов. Германия дала прирост на 12,7% до 300 млн долларов.

В целом на страны Европы теперь приходится 66% объема официальных валютных переводов.

Можно было бы радоваться тому, что в сфере трудовой миграции Украина уходит от агрессивной Москвы в сторону Европы, если бы не одно существенное обстоятельство. Ведь страны Запада, включая США и особенно Европу, являются потребителями, прежде всего, неквалифицированных украинских трудовых ресурсов, находящих применение на тяжелых, непрестижных и низкооплачиваемых работах. В России неквалифицированный и тяжелый труд тоже востребован, но именно Россия обеспечивала трудоустройство максимального процента квалифицированных кадров. Даже сейчас, на фоне падения трудовой миграции в Россию, там продолжают пользоваться спросом украинские квалифицированные кадры — буровики, сварщики, специалисты в сфере машиностроения, включая судостроение, авиастроение, ракетно-космическую отрасль. Этим специалистам в России готовы платить вполне европейскую зарплату.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Почему эти кадры не находят применения в Украине? Почему им не платят зарплату, хотя бы приблизительно соответствующую российской? Неужели отечественная властно-олигархическая верхушка не понимает, что это не просто бегство специалистов, но это еще и уход к агрессору отечественных технологий и ноу-хау, особенно в сфере военной промышленности, авиации, ракетостроении и так далее?

Некоторые неутешительные выводы

Украина неуклонно превращается в поставщика трудовых ресурсов для других стран. Это дает кратковременный положительный эффект в виде притока валюты. Но в долгосрочной перспективе это ведет к неуклонной деградации страны в демографическом, социально-экономическом, ментальном плане.

Но и кратковременный положительный эффект власть не в состоянии эффективно использовать. Приходящие из-за рубежа средства идут на проедание, на оплату продуктов и товаров первой необходимости по галопирующим вслед за инфляцией ценам, на оплату "надутых" коммунальных тарифов. В итоге, средства трудовых мигрантов оседают в карманах олигархов и часто выводятся ими обратно за рубеж. Эти средства крайне редко используются в качестве инвестиционного ресурса в малом бизнесе из-за бюрократии, коррупции, беспредела чиновников.

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В дальнейшем ожидается рост количества выехавших на заработки за рубеж, особенно когда начнет действовать безвизовый режим.

Повторим, что наряду с теневой экономикой, заробитчанские миллиарды предохраняют существующий уродливый олигархический строй от потрясений, позволяя как-то выживать в условиях галопирующей инфляции и обвальной девальвации национальной валюты последних лет, грабительских коммунальных тарифов и так далее. Будучи социальным стабилизатором, трудовая миграция и поступления валюты от заробитчан способствуют дальнейшей неуклонной деградации страны с тяжелейшими последствиями.