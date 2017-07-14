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    Интервью

    Гастарбайтеры спасают экономику Украины от краха - Охрименко

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    По словам экономического эксперта Александра Охрименко, если бы не финансовые поступления от "заробитчан", которые трудятся в Польше, курс доллара давно перевалил критическую отметку.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на идеологические несовпадения, которые активно "подогреваются" политиками в Украине и Польше, сотрудничество двух стран приносит достаточно положительных моментов.

    Как рассказал во время круглого стола в РИА Новости Украина экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко украинцы и поляки сотрудничают на взаимовыгодных условиях. 

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    "Статистическое управление в Польше подсчитало, сколько зарабатывают украинцы. Если год назад средний заработок в час составлял 10 злотых (60 гривен — Ред.), то сейчас уже 12 злотых (80 гривен — Ред.) Квалифицированные рабочие получают и вовсе 20-25 злотых, меньше всех получают сельскохозяйственные рабочие и обслуживающий персонал. В прошлом году на сезонных работах в Польше отработали 1 миллион 600 тысяч украинцев, в этом году ожидается 2 миллиона, а Министерство труда заявило о том, что они готовы принять до пяти миллионов. Потребность в рабочей силе из Украины очень велика", — отметил Охрименко.

    По его словам, чтобы пойти навстречу украинцам, в Польше пошли даже на нарушение закона.

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    "Сегодня Польша нарушила трудовое законодательство Евросоюза и сегодня украинцы имеют возможность по "безвизу" работать в этой стране, хотя это запрещено законом. В Польше украинец может приехать по "безвизу", найти работу и после ходатайства работодателя легально работать полгода без каких-либо разрешений. Можно находясь на территории Польши, получить разрешение на работу без наличия трудовой визы. Сейчас Польша дала столько преференций для украинских гастарбайтеров, что по этому пункту с ней не сравнится ни одна страна Евросоюза", - говорит экономист.

    Охрименко считает, что сегодня наблюдается тенденция интеграции трудовых ресурсов, и Польша очень в этом заинтересована. 

    "Хотя интерес есть и со стороны Украины. На сегодня если бы не гастарбайтеры, в Украине была бы огромная безработица. Еще одной проблемой стал бы дефицит валют. Если бы не было денег гастарбайтеров, доллар стоил бы 50 гривен. С начала года из Польши в Украину по официальным каналам поступило 3,3 миллиардов долларов от "заробитчан". Для сравнения, МВФ с трудом дал Украине 1 миллиард, который еще надо вернуть", — подытожил эксперт.

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