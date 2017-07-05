Хорошие отношения Украины и Польши пришло время... хоронить

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию "wSieci" заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

"Экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но хуже всего, конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", — сказал он.

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При этом глава польского МИД отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.

Экс-советник главы СБУ, эксперт-международник Маркиян Лубкивский считает, что высказывание главы польского внешнеполитического ведомства является вмешательством во внутренние дела Украины. "Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского является несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений. Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений", — сказал Лубкивский во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

Это не первое польское предупреждение Украине. Ранее глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал Киев определиться, сделав выбор между интеграцией в Европу и поддержкой традиций УПА. При этом Качиньский заявил, что из-за неопределенности украинцев с этим историческим вопросом, "под вопросом" находятся и дальнейшие польско-украинские отношения.

Новая реальность, новый тренд

В Украине, похоже, не обращают особого внимания на заявление представителей польской власти, списывая все на предвыборную риторику и то, что предназначены они для "внутреннего пользования". Однако эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что подобные заявления Украине нужно воспринимать со всей серьезностью.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

"Это не просто какие-то политические заявления, которые не несут за собой никаких последствий или не имеют под собой твердых оснований в польской ментальности и массовом сознании в Польше. Скорее всего, это все опирается именно на те мировоззренческие изменения, которые мы видим в последние годы. И, в принципе, проявлениям этих изменений — триумф партии "Право и справедливость", представитель которой является президентом Польши, и которая сейчас имеет большинство в парламенте и формирует правительство. Поэтому говорить, что все слишком политично и оторвано от реальности не стоит", — сказал Владимир Воля в комментарии РИА Новости Украина. Более того, отметил эксперт, статистика, поступающая из Польши, свидетельствует, что участились инциденты на почве украинско-польской неприязни.

"Мы видим, что, прежде всего, это связано с поведением польской молодежи, подростков. Это значит, что проявление недоброжелательности к украинцам входит в некий новый тренд среди молодежных субкультур. Говорить, что это активное проявление прежних конфликтных отношений слишком массово, нельзя, но вместе с тем рост количества подобных ситуаций уже должен настораживать. Кроме того, нужно понимать, что конфликты, как правило, возникают там, где слишком "сталкиваются" различные народы: польская миграция в Британию или в Голландию подвигла к тому, что там возникли определенные антимигрантские настроения именно в польском контексте. Точно так же, когда в Польше становится все больше граждан Украины (все больше украинцев приезжают туда на работу), украинская тематика сама по себе выходит на первый план в обыденном сознании, то есть в обычной жизни. Это создает благоприятный фон, чтобы определенные радикальные группы могли эту тему более успешно развивать и использовать в своих политических целях. Речь идет в данном случае не о партии "Право и справедливость", а о польских правых радикалах, которые, скорее всего, и причастны к инцидентам с нападениями на украинских заробитчан", — пояснил Воля.

Забудьте об адвокатах

Что касается расхожего мнения, что Польша является адвокатом Украины в Европе, отмечает эксперт, Польша времен президента Бронислава Коморовского была большим адвокатом Украины, чем Польша во главе с представителями партии "ПиС".

"Нынешняя польская власть относится к Украине намного более утилитарно, корыстно. Если у прежней польской власти был какой-то пиетет, основанный ценностях, некоторое позитивное отношение к Украине, а не просто прагматичное отношение, как к некоему буферу с Россией, или шахматной доске, чтобы не дать России продвинуть свои интересы дальше восточной границы Украины, то у сегодняшней польской власти такого чистого корыстного прагматизма больше. Для нынешнего руководства Польши Украина выглядит во многом как полезный фактор, для того чтобы использовать наш кризис для укрепления обороноспособности Польши. Если предыдущая польская власть использовала тезис, что Украина защищает Европу, то нынешняя говорит, что это Польша защищает Европу. И под этими лозунгами, использовав опыт некоторых наших патриотов, польская власть добилась того, что на территории Польши и Прибалтики были размещены, пускай пока временно, регулярные подразделения государств НАТО. То есть Польша добилась укрепления обороноспособности себя, как передового фланга защиты Запада от недружественного поведения России — возможной агрессии, поэтому Украина для польской власти стала инструментом борьбы", — сказал Воля.

Кроме того, отметил эксперт-международник, Польша использует квалифицированную, и при этом дешевую, рабочую силу из Украины. И польское руководство за счет притока этой рабочей силы пытается избежать солидарности с другими европейскими странами в урегулировании последствий международного кризиса, связанного с войной на Ближнем Востоке.

"Так что нынешнее руководство Польши уже скорее не адвокат Украины, а просто пользуется Украиной в своих интересах. При этом антироссийская риторика, с использованием в том числе украинской тематики, не мешает Польше реализовывать совместный с Россией и Китаем проект трансконтинентальных контейнерных перевозок через Евразию из Китая в Лондон", — сказал Воля.

Дружба кончилась

Эксперт обратил внимание, что вновь актуализирована тема прав национальных меньшинств.

"Тема возникла синхронно у нескольких государств, соседствующих с Украиной на западе и юго-западе, то есть это общая Восточноевропейская тенденция. Несомненно, это каким-то образом связано с историческим прошлым, поскольку любая попытка восстановить историческую справедливость вытаскивает на свет божий, оживляет, актуализирует все те конфликты, из-за которых речь и идет о восстановлении исторической справедливости (а там не было ни белого, ни черного, там все смешалось в прошлом). Плюс ура-патриотические тенденции некоторых политических сил, связанных с языковыми законопроектами. Все это настораживает часть правящего политикума, в первую очередь, в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии, и понятно, что эти требования уже нельзя считать заявлениями "для галочки", за которыми не стоит твердая прагматичная и практичная позиция, то есть готовность реализовать варианты реагирования", — пояснил Воля.

Также эксперт обратил внимание, на очень интересный момент в поведении польских властей в отношении Украины.

"Польская власть поддерживает разные "планы Маршалла" для Украины, поддерживает продление антироссийских санкций, является самым большим получателем помощи Евросоюза, и в то же время впервые оказалось, что Польша наряду с Венгрией и некоторыми другими государствами Восточной Европы, которых принято было считать адвокатами Украины, выступила против увеличения торговых преференций на украинский экспорт в ЕС. Да, по некоторым товарным позициям был достигнут компромисс, и Украина получила больше, чем ничего, но меньше, чем хотела бы. Это первый серьезный звонок, что дружба закончилась — начинаются денежки", — резюмировал Владимир Воля.