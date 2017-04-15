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    Культура

    Тука: Дорн - это обычный заробитчанин

    (обновлено: )6001
    По мнению заместителя министр по вопросам временно оккупированных территорий, было бессмысленно ожидать от Ивана Дорна, выступающего в России, ожидать чего-то другого.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал недавнее скандальное интервью известного исполнителя Ивана Дорна.

    Иван Дорн
    Facebook Ивана Дорна
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    Как сообщалось, Дорн в интервью российскому журналисту, в частности, заявил, что события в Донбассе — это ссора Украины и России. Кроме того, он признался, что никогда не помогал бойцам АТО, о чем ранее сообщали некоторые волонтеры. 

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    "Это не певец, с моей точки зрения, это обычный заробитчанин, — поехал косить "капусту" и, конечно, там, где ему платят деньги, от него чего-то другого ожидать бессмысленно", — сказал Тука. 

    "Врать не надо, если ты чувствуешь, что это "ссора", а не война, то для тебя это внутреннее предпочтения, ты так и чувствуешь, что это "ссора". Я увидел коротенький ролик с этим певцом и вспомнил нашу прежнюю землячку Королеву, которая заявила "да, я хохлушка". А я мгновенно провел параллель, — я не представляю себе, чтобы, например, Виктор Цой заявил "да, я чурка". Не представляю", — прокомментировал замминистра. 

    Ранее концертный директор Ивана Дорна Андрей Гулык, заявил, что артист в своем скандальном интервью не хотел никого обидеть и, вероятно, подобрал неправильные слова.

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