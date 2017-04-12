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    Аналитика и комментарии

    "Зрада" Дорна: интервью украинского певца вызвало скандал в соцсетях

    (обновлено: )45101
    До недавно большинство украинцев скорее всего не знали, кто такой Иван Дорн, но благодаря последнему интервью певца ситуация кардинально изменилась. Теперь о нем шумит вся страна! Да еще как! Что же такого наговорил Дорн – на шумный скандал в соцсетях?
    Исполнитель Иван Дорн на телеканале MTV в Москве
    Иосиф Пригожин, instagram

    Тимур Громов, РИА Новости Украина           

    Известный музыкант Иван Дорн впал в немилость. А все из-за скандального интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором украинский певец заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским же военным, принимающим участие в АТО.

    соцсети
    Соцсети взорвали фотожабы на скандальное интервью Дорна

    Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял". 

    И эта цитата и само интервью очень быстро стало темой номер один в украинских соцсетях. 

    "Всегда знала, что это безголосое нечто находится по ту сторону моральных ценностей"; "Не, ну а че! У чувака есть свое мнение, имеет право. Всю страну (при редких исключениях) тошнит от его мнения. Имеют право".  

    "Смотрите полное интервью. Есть такое понятие, как "контекст". Прикольное понятие. Сам активно пользуюсь. Очень удобно. Всем рекомендую", — есть в сетях и такие комментарии. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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