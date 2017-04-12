Министр культуры прокомментировал скандальное интервью Дорна

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым заявление певца Ивана Дорна об антитеррористической операции в Донбассе как "ссоре" между Украиной и Россией.

В частности, в интервью Дорн заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял".

"Артисты являются не просто теми, кто веселит и несет только свой талант, и ничто другое их не должно волновать. Это неправильно. Когда на востоке государства погибают десятки тысяч лучших сыновей Украины говорить, что здесь идет небольшая ссора — недопустимо", — цитирует Нищука ukranews.com.

Нищука также назвал неприемлемым противоречащие действительности высказывания по поводу отношений Украины и РФ.

Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали заявление Дорна.