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    Культура

    Министр культуры прокомментировал скандальное интервью Дорна

    (обновлено: )77604
    Как отметил министр культуры Евгений Нищук, комментируя заявления Ивана Дорна, артисты являются не просто теми, кто веселит и несет только свой талант, и ничто другое их не должно волновать.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым заявление певца Ивана Дорна об антитеррористической операции в Донбассе как "ссоре" между Украиной и Россией.

    Певец Иван Дорн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В частности, в интервью Дорн заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял".

    "Артисты являются не просто теми, кто веселит и несет только свой талант, и ничто другое их не должно волновать. Это неправильно. Когда на востоке государства погибают десятки тысяч лучших сыновей Украины говорить, что здесь идет небольшая ссора — недопустимо", — цитирует Нищука ukranews.com.

    Нищука также назвал неприемлемым противоречащие действительности высказывания по поводу отношений Украины и РФ.

    Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали заявление Дорна.

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