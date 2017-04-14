Директор Дорна о скандальном интервью: возможно, не подобрал правильные слова

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Концертный директор певца Ивана Дорна Андрей Гулык, последние заявления которого вызвали большой резонанс в Украине, заявил, что артист в своем интервью не хотел никого обидеть и, вероятно, не подобрал правильные слова.

В интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю Дорн заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял". При этом он сказал, что ему нравится считать русских и украинцев братьями.

Гулык считает, что негативные высказывания в социальных сетях — это личное мнение каждого.

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"А насчет самого интервью могу сказать, что Иван у нас самый главный. Я не могу говорить ему, что и как делать. Он сам себе продюсер, сам все решает. Это его мнение, и, если он так сказал, значит, считает, что прав. Возможно, он просто не подобрал правильные слова, на которые так отреагировали люди. Так часто бывает. Были использованы слова-синонимы, которые, может, и не соответствуют окраске. Важно, как он передавал свое мнение. Вероятно, он выразил мысль не должным образом", — сообщил концертный директор Дорна в комментарии Life.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым заявление певца Дорна об АТО и противоречащими действительности высказывания по поводу отношений Украины и РФ.