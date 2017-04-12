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    Фотоленты

    Соцсети взорвали фотожабы на скандальное интервью Дорна

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    Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на скандальное интервью певца Ивана Дорна российскому журналисту, в котором он заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в АТО. Также музыкант заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял".

    Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым заявление певца Ивана Дорна об антитеррористической операции в Донбассе как "ссоре" между Украиной и Россией.

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