Соцсети взорвали фотожабы на скандальное интервью Дорна

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на скандальное интервью певца Ивана Дорна российскому журналисту, в котором он заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в АТО. Также музыкант заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял".

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым заявление певца Ивана Дорна об антитеррористической операции в Донбассе как "ссоре" между Украиной и Россией.