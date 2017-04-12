Дорн признался, что никогда не помогал бойцам АТО

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Известный певец Иван Дорн не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Об этом сам Донрн заявил в интервью российскому спортивному журналисту Юрию Дудю.

"Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. Один из волонтеров, который писал этот пост, решил распорядиться этими деньгами по-другому, купил оптический прицел и публично меня поблагодарил за это", — пояснил Дорн.

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Он также вспомнил свою реакцию на такие действия волонтера. "Я сказал: "Слушай, давай как-то че-то делать, потому что как-то неудобная ситуация получилась". Вони что-то слишком много собралось по этому поводу", — сказал артист, подчеркнув, что больше он никогда не помогал АТО.

Кроме того, Иван Дорн заявил, что шарики в цветах национального флага Украины, заявленные в его райдере, это просто для того, чтобы "лучше видеть организаторов", выходя из самолета.

На днях известный украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российского телеканала MTV в Москве, где сфотографировался вместе с запрещенными в Украине российскими артистами. Позже он в шуточной форме заявил, что "совсем забыл, что они запрещены".