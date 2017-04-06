Дорн "прокачал танцпол" с певцами, запрещенными в Украине

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Известный украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российского телеканале "MTV" в Москве.

После записи программы Дорн сфотографировался с Валерией и Иосифом Пригожиным, которые находятся в "черном списке" Минкульта.

Фото с Дорном выложил Пригожин в своем Instagram.

"Жизнь продолжается и сегодня мы стали участниками возрождающей программы на @mtvrussia. С Ваней Дорном качаем танцпол",- написал Пригожин.

Иосиф Пригожин, instagram Исполнитель Иван Дорн на телеканале "MTV" в Москве

Иосиф Пригожин, instagram Исполнитель Иван Дорн на телеканале "MTV" в Москве

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. По информации депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ольги Черваковой, "черный список" российских деятелей культуры состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

Ранее сообщалось, что мама популярной певицы Светланы Лободы Наталья, которая является депутатом городского совета Ирпеня, написала заявление о сложении депутатских полномочий из-за того, что вместе с дочерью приняла участие в программе "Пусть говорят" "Первого канала".