наверх
06.04.201714:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Дорн "прокачал танцпол" с певцами, запрещенными в Украине

    (обновлено: )202
    Сообщается, что вместе с украинским певцом Иваном Дорном в программе российского телеканала также приняли участие Валерия и Иофсиф Пригожин из "черного списка" Минкульта.
    Исполнитель Иван Дорн на телеканале MTV в Москве
    Иосиф Пригожин, instagram

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Известный украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российского телеканале "MTV" в Москве.

    После записи программы Дорн сфотографировался с Валерией и Иосифом Пригожиным, которые находятся в "черном списке" Минкульта.

    Фото с Дорном выложил Пригожин в своем Instagram.

    "Жизнь продолжается и сегодня мы стали участниками возрождающей программы на @mtvrussia. С Ваней Дорном качаем танцпол",- написал Пригожин.

    Иосиф Пригожин, instagram
    Исполнитель Иван Дорн на телеканале "MTV" в Москве
    Иосиф Пригожин, instagram
    Исполнитель Иван Дорн на телеканале "MTV" в Москве

    Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. По информации депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ольги Черваковой, "черный список" российских деятелей культуры состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

    Ранее сообщалось, что мама популярной певицы Светланы Лободы Наталья, которая является депутатом городского совета Ирпеня, написала заявление о сложении депутатских полномочий из-за того, что вместе с дочерью приняла участие в программе "Пусть говорят" "Первого канала".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Ситуация у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    Теракт в метро Санкт-Петербурга