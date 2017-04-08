Дорн прокомментировал скандальное фото с Валерией и Пригожиным

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Появление украинского артиста Ивана Дорна в компании российской певицы Валерии и ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина всколыхнула соцсети, однако сам Дорн попытался отшутиться в ответ на обвинения.

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На днях известный украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российского телеканала MTV в Москве, где сфотографировался вместе с запрещенными в Украине российскими артистами.

Иосиф Пригожин, instagram Исполнитель Иван Дорн на телеканале "MTV" в Москве

"Знаете, я совсем забыл, что они запрещены!" — заявил Дорн в комментарии "Комсомольской правде в Украине".

Напомним, Валерия и Пригожин находятся в списке лиц, которым запрещено пересекать границу Украины.