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    Культура

    Дорн прокомментировал скандальное фото с Валерией и Пригожиным

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (204)

    (обновлено: )24905
    На днях известный украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российского телеканала MTV, где сфотографировался вместе с запрещенными в Украине российскими артистами. Это вызвало шквал критики в адрес певца.
    Певец Иван Дорн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Появление украинского артиста Ивана Дорна в компании российской певицы Валерии и ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина всколыхнула соцсети, однако сам Дорн попытался отшутиться в ответ на обвинения.

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    На днях известный украинский певец Иван Дорн принял участие в программе российского телеканала MTV в Москве, где сфотографировался вместе с запрещенными в Украине российскими артистами. 

    Иосиф Пригожин, instagram
    Исполнитель Иван Дорн на телеканале "MTV" в Москве

    "Знаете, я совсем забыл, что они запрещены!" — заявил Дорн в комментарии "Комсомольской правде в Украине".

    Напомним, Валерия и Пригожин находятся в списке лиц, которым запрещено пересекать границу Украины. 

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