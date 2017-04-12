"Чтобы не воняли": в соцсетях раскритиковали скандальное интервью Дорна

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей раскритиковали скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю.

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В частности, в интервью Дорн заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он заявил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял".

В соцсетях заявления певца восприняли негативно.