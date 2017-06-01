Пьяные поляки напали на украинских гастарбайтеров под Гданьском - СМИ

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Группа граждан Польши, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, атаковала украинцев, проживающих в городке под Гданьском. В результате инцидента пострадали несколько граждан Украины и владелец фирмы, поляк, на которого работают украинцы, сообщают СМИ.

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По данным Gazeta Wyborcza, в Хващино в ночь на 28 мая несколько десятков пьяных местных поляков подошли к дому, в котором живут украинцы, и начали забрасывать строение камнями, выкрикивая ксенофобские лозунги. У поляков в руках были палки, "розочки" из разбитых бутылок и бейсбольная бита.

Renata Dąbrowska/AG Петр, пострадавший в результате нападения

Инцидент придан огласке в СМИ только спустя несколько дней. Отмечается, что граждане Украины легально работают в польской компании.

Ранее сообщалось, что в городе Мостиска Львовской области забросали "коктейлями Молотова" общеобразовательное учебное заведение, известное как "польская школа".