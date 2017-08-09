Стало известно, что произошло с пропавшими в Финляндии украинцами

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Посольство Украины выяснило, что произошло с группой украинцев, об исчезновении которой в Финляндии сообщали СМИ.

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Такую информацию предоставил "Украинской правде" начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Есть основания полагать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии по ситуации с гражданами Украины подтвердился: указанная группа лиц — 20 граждан — нашли место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину", — заявил он.

По словам Кирилича, сейчас посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации.

Посольство выясняет дополнительные детали.

Ранее сообщалось, что в Финляндии пропали 37 украинцев и три гражданина Эстонии, приехавшие собирать ягоды. 30 июля секретарю охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену поступил звонок с просьбой о размещении приехавших на сбор ягод людей.