К "агрессору" на заработки. Украинцы массово едут в РФ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

К "агрессору" на заработки

Несмотря на антироссийскую риторику властей, а также разговоры о введении визового режима с "соседом-агрессором", украинские заробитчане продолжают активно ездить в Россию.

Россия остается в топе стран по посещениям украинцев.

В то же время в отличие от Польши, куда нужно оформлять рабочую визу и работать, в основном, через агентство, в Россию многие уезжают самостоятельно.

Так, за шесть месяцев 2017 года на заработки в Россию уехали четверть миллиона украинцев, сообщает Министерство внутренних дел России.

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Почти столько же украинцев уехали в Россию с частным визитом — 219,1 тысяч, а еще 20,7 тысяч — для туризма и 13,5 тысяч — для учебы.Таким образом получается, что суммарно по разным целям в Россию за полгода ездили 503 тысячи украинцев.

Кроме того, с января в РФ поставлены на миграционный учет 844597 украинцев, из них 93844 зарегистрировано по месту жительства и 750753 человека поставлено на учет по месту пребывания. При этом 526546 человек поставлены на учет по месту пребывания первично.

Из них 245 602 украинца въехали в Россию на работу, 219 086 — с частным визитом, 20 684 — для туризма, 13 508 — для учебы и 27 666 украинцев под другими предлогами.

В то же время за январь-июнь Россия сняла 483 908 украинцев с миграционного учета.

Следует отметить, что обострение украино-российских отношений с начала конфликта на Донбассе таки сказалось на посещаемости украинцев. Если ранее самым популярным направлением для украинцев была Россия, то теперь на первое место вышла Польша.

Так, если в 2013 году Россию посетили 6,2 млн украинцев, то в 2015 году — уже 4,1 млн. Для сравнения, Польшу в 2015 году — 9,5 млн.

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По состоянию на март 2017 года, по данным Миграционной службы РФ, более 2,3 млн украинских граждан находятся в РФ.

Безвиз со слезами на глазах

Тем временем, 14 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко с гордостью рапортовал, что по безвизу уже уехали 100 тысяч украинцев.

Однако за время пока ЕС таки одобрил безвиз для Украины, для большинства наших сограждан он стал слишком дорогим удовольствием.

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Как выяснили социологи, более 70% украинцев не планируют ехать в Европу в связи с отсутствием необходимых средств. При этом 57% украинцев никогда не были в Европе. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Институтом Горшенина в мае 2017 года.

Омрачает ситуацию и то, чтобы получить заветную биометрику, нужно сутки выстаивать километровые очереди. Так, сначала нужно выстоять живую очередь, в которой за день набирается до 650 человек. После этого, зайдя в сервис, встать еще в электронную очередь.

Очереди за паспортами увеличились и по той причине, что многие украинцы воспринимают безвиз как возможность поехать в Европу и нелегально трудоустроиться. Несмотря на то, то безвизовый режим не распространяется на трудовую миграцию, по мнению экспертов, немалая часть украинцев может попытаться использовать новые правила для выезда на заработки в ЕС.

Используя безвизовый режим, трудовые мигранты из Украины под видом туристов через Словакию и Польшу могут попасть в страны Западной Европы и уже там искать для себя работу.

Однако эксперты предупреждают: ЕС начнет закручивать "гайки" по причине наплыва нелегалов, а они непременно появятся.

Тем временем, Госдума упростила украинцам получение гражданства РФ, что может наоборот стимулировать выезд на работу в РФ наших сограждан.

При обычном порядке у заявителя должен быть вид на жительство в России, а прожить в стране он должен не менее пяти лет. В ускоренном режиме получить российский паспорт могут так называемые "носители языка", живущие в России и отказавшиеся от гражданства другого государства. Таким образом, чтобы получить российский паспорт, нужно будет лишь предоставить МВД письменное заявление об отказе от гражданства Украины.

По материалам из открытых источников интернет