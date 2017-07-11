Месяц безвиза: большинство украинцев не поедут в ЕС из-за нехватки денег

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Согласно исследованию, 71,6% опрошенных не планируют в течение года посещать страны ЕС, из них 76,9% не могут позволить себе такие поездки из-за низкого материального положения. Результаты опроса свидетельствуют, что 15,4% респондентов не имеют желания посещать страны ЕС, 14,4% респондентам не позволяет состояние здоровья, 9,2% опрошенных не имеют возможности путешествовать из-за заботы за детьми или близкими, а 7,5% – из-за графика на работе. Респонденты в ходе опроса могли выбрать два варианта ответа.

За границей были 42,9% респондентов, 70,3% из которых посещали ранее страны ЕС. Вместе с тем 39,5% опрошенных ответили, что у них есть родственники в странах Европы.

При этом 61,4% респондентов имеют доход менее 115 долларов, 24,7% опрошенных – от 115 до 330 долларов, 4,8% — от 330 до 445 долларов. Никто из опрошенных не имел доход выше 700 долларов.

Опрос проводился с апреля по июнь по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2 тысячи совершеннолетних жителей.