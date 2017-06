Украина: "Прощай, немытая Россия…", но…

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Евромайдан я помню прекрасно. Все лозунги, звучавшие там, – в моей голове. Когда все начиналось со стремления в Евросоюз и борьбы с коррупцией, а закончилось националистическим угаром. И красной строкой – примерно с декабря 2013-го – там звучало надсадное: "Мы должны избавиться от российского ига".

То, что началось позднее – после победы "революции достоинства", – собственно, и было скидыванием этого ярма. Переписывание истории, поданое под видом декоммунизации, на самом деле, стало атакой не на советское, а на русское. Потому что под СССР изначально понималась Россия. И все эти нелепые переименования, и запреты являлись не чем иным, как желанием "показать козью морду" Москве.

Однако связь была слишком прочной. В свое время Сталин сказал: "Мы сделали так, что одно не может существовать без другого". На практике это иллюстрировалось просто: заводы и фабрики – в Украине, энергоресурсы – в России. В 90-е именно на этой связи Лазаренко и компания сделали огромные деньги, создав хитроумные топливные схемы. Газ долгое время был главным аргументом Москвы переговорах с Киевом.

Но время прошло, а мы по-прежнему ежедневно слышим о России. Петр Алексеевич гордо заявляет, что энергетическое ярмо сброшено, и если раньше Украина потребляла 100% российского газа, то теперь – 0%. И неважно, что это, на самом деле, тот же российский газ, только купленный Киевом с наценкой у Словакии – важно, что можно в пытисоттысячный раз сообщить: мы порвали все связи с Москвой.

Вся эта эйфория, подчас неадекватная, с заветным безвизом шла под лозунгом возвращения Украины в европейское лоно. Порадовал, например, депутат Береза, заявивший: "Европе придется сделать цивилизационный выбор, а, значит, в полной мере принять нашу страну". Да-да, пан Береза, немцы, французы и англичане только и делают "цивилизационный выбор", чтобы, наконец, принять всех украинцев – вместить, так сказать, их в себя. Если, конечно, останется место от беженцев с Ближнего Востока.

Но чаще, настойчивее "цивилизационного выбора Европы" вновь и вновь муссируется тема прощания с Россией. Неслучайно на праздничном концерте Петр Алексеевич с таким упоением цитировал то Лермонтова, то Пушкина, снова и снова возвращаясь к лейтмотиву – мы попрощались с Россией! Да, да, попрощались. Так, стоп! Вы не поняли, что мы это уже сделали? Сейчас попрощаемся снова. Это выглядело насколько навязчиво, настолько и смешно.

Впрочем, как иначе? И один ли Порошенко в очередной раз "прощается с Россией"? Нет, конечно. Любой так называемый "эксперт" обязательно поднимает данную тему. Интересно, это они сами, "на автомате", или кто-то подсказывает?

Украина еще не пережила, но в полной мере прожила этап, когда любая проблема объяснялась кознями Москвы – от падения экономики до мусора на улицах Львова.

Теперь, однако, рождена новая фишка – Украина достигла самостоятельности. И опять же неважно, что эта тема диссонирует с прежней: той, где рука Москвы по-прежнему как хочет, встряхивает и перетряхивает Украину.

И эта канитель не нова – она длится уже несколько десятков лет, и своего расцвета достигла с обретением незалежности в 1991 году. С того момента украинская независимость воспевается на каждом углу. Даже Кучма, написав знаменитую книгу "Украина – не Россия", видимо, хотел лишний раз подчеркнуть – это так, не забывайте.

И вот тут со страной начинает происходить то, что объясняется эффектом белой обезьяны. Помните? Не думай о белой обезьяне. А ты думаешь, думаешь. Фокус в том – и на этом построено множество техник внушения и гипноза – что частица "не" не усваивается подсознанием. Если ты не хочешь быть со мной, ты не обязана этого делать – так обычно говорят матерые соблазнители приглянувшимся девушкам.

Тысячу раз повторив, что Украина – не Россия, прокричав на Евромайдане "мы не рабы", страна впала в еще большую зависимость от того, от чего бежала. Все эти рапорты об избавлении от российской зависимости в экономической сфере – не более чем сказки для бедных, но и это не самое страшное. Важнее то, что, хоть ты сорок тысяч раз прокричи "мы не рабы", самостоятельнее от этого не станешь. Возможно, даже наоборот: будешь еще более зависим.

На те же грабли – снова и снова. У Украины в начале 90-х был уникальный шанс – стать действительно мощной страной, избавившись от всех зависимостей и выбрав свой личностный путь. Страна обладала для того многими возможностями – от территории и образованного населения до советского промышленного наследия, на котором, к слову, до сих пор во многом и существует. Но вместо того, чтобы пойти своим путем, украинское руководство и его кураторы не придумали ничего лучше, как, отгораживаясь от России, рваться в зависимость от Европы. Ну, и чего вы достигли?

Даже сейчас, когда разрыв, по словам того же Порошенко, полный и окончательный, вы все равно круглыми сутками говорите о России. Что бы вы ни делали, вы совершаете это в мыслях о России, она у вас повсюду – такое впечатление, что в мозгах у вас вшит чип с российскими данными.

Это, знаете ли, напоминает девушку, что рассталась с парнем, который и не очень-то хотел с ней встречаться, и вот она ходит, названивает знакомым и рассказывает: "Я с ним рассталась. Да, да, я такая сильная, волевая женщина. Я с ним рассталась". И чем больше она повторяет эту фразу, тем сильнее внутри неуютное чувство, что удовлетворения-то на самом деле нет. "I can’t get no satisfaction, but I try, but I try…" – эта песенка Rolling Stones стала бы идеальным саундтреком для "как бы расставания" Украины с Россией.

И пока подобное будет продолжаться, никакой безвиз не поможет, никакие европейские ценности не смогут вытеснить психологию вассала, зашитую на подкорке. Вы порвали с Россией? Вы хотели самостоятельности? Ну так живите своим умом, живите сами! Не оглядывайтесь на Россию – смотрите на свою страну. (Да, да, я знаю, что вы скажете: если бы Россия не нападала на нас – ну так, дайте отпор, вы же сильные).

Украинцы, сделайте, наконец, так, чтобы ваша страна была только вашей страной. Сильной, независимой, процветающей. Освободите мозги от всяческих тотемов и станьте действительно свободными. Не на словах, а на деле. Превратите свою страну в образцовую. Тем более она – и вы – этого заслуживает. И тогда та же Россия, да кто угодно, будут смотреть на вас и завидовать. Они будут думать о вас – а не наоборот.

Не получается? Почему? А, Россия мешает. Ну, ясно. Это мы уже слышали. И, видимо, будем слышать еще очень-очень долго. Вот и Петр Алексеевич в надцатый раз прочтет: "Прощай, немытая Россия", а потом грустно так, про себя, добавит: "I’ll be back…"

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.