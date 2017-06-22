Forbes: газовое наступление Украины на Россию

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"С благословения Вашингтона Украина пошла в наступление против балтийского трубопровода, считая, что он предвещает кончину государственной компании "Нафтогаз". "Нафтогаз" — это одна из самых важных компаний в стране, а также пункт стыковки российских газовых месторождений и европейского рынка. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Но на сей раз по одну сторону фронта находится Украина и США, а по другую, как это ни странно, европейцы и русские", — пишет Кеннет Рапоза в статье для Forbes.

"Здесь нужно знать предысторию. "Нафтогаз" и "Газпром" еще в 2014 году начали трудный бракоразводный процесс, в котором европейцы выступают в роли посредников. В суде Стокгольма проходит один арбитраж за другим, где рассматриваются контрактные споры, и где Газпром выступает в качестве ответчика. Эта компания является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Ею управляет российское государство. Газпромовские контракты на поставку уже давно стали яблоком раздора. "Нафтогаз" возмущается и говорит о нечестной игре. Суды примут решение по этому вопросу, но только Бог знает, когда", — напоминает автор публикации.

"В результате кризиса между двумя странами "Газпром" предложил туркам и европейцам проложить альтернативные трубопроводы. Турки строят "Турецкий поток". Немцы, австрийцы, французы и британцы намерены проложить трубопровод "Северный поток-2", маршрут которого пройдет рядом с "Северным потоком-1". Поскольку маршрут не новый, Украина говорит, что это политический ход, цель которого — лишить "Нафтогаз" возможности зарабатывать на доставке российского газа в Европу", — продолжает публицист.

"А теперь о самом трудном. Антироссийские сенаторы, а это в основном республиканцы и противники Трампа, закручивают гайки российским нефтяным и газовым компаниям. У них три цели: наказать Россию за поддержку антиправительственных сил в Украине, лишить Трампа возможности выполнять свои конституционные обязанности, среди которых есть и полномочия на отмену санкционного режима, и… помочь американским газовикам и потенциальным экспортерам", — пишет Кеннет Рапоза.

Это вызывает негодование у Европы, в частности, в Германии.

"14 июня сенат большинством голосов (97 к двум) принял закон об экстерриториальных санкциях против российских нефтегазовых компаний. Это значит, что сенат хочет предоставить президенту полномочия наказывать компании, которые поддерживают определенные деловые связи с находящимися под санкциями российскими фирмами, причем это будет касаться не только тех компаний, которые работают в России, но и тех, что действуют за ее пределами. В санкционный список попал и "Северный поток-2", — говорится в статье.

"Спустя пять дней "Нафтогаз" намекнул на то, что будет лоббировать в ЕС действия, направленные против "Северного потока". Компания отметила, что Еврокомиссии следует "использовать свой мандат защитницы интересов европейских потребителей и настоять на применении Третьего энергетического пакета к проекту "Северный поток-2", — пишет автор публикации.

"Этот так называемый Третий энергетический пакет был принят в 2009 году для содействия инвестициям в энергетическую инфраструктуру типа терминалов сжиженного природного газа и альтернатив органическому топливу. Цель состояла не в том, чтобы наказать Россию, которая на 30% обеспечивает Европу газом, а в том, чтобы в ЕС не было местных энергетических монополий. Идея состояла в том, чтобы отделить генерирующие мощности от фирм-поставщиков и распределителей. А "Газпром" в этой ситуации прочно уселся на трубу "Северного потока". Хотя он работает в партнерстве с французской Engie, с Shell Oil, с немецкой Whiteshall и с некоторыми другими компаниями, весь газ в трубе — российский", — продолжает публицист.

"В Украине газ в основном тоже из России, но транзитные трубопроводы принадлежат "Нафтогазу" и Украине. Украина — это традиционный маршрут доставки российского газа в Европу. Через ее территорию проходят четыре крупные трубопроводные артерии. А заканчиваются они главным образом в бывших странах Варшавского договора, таких как Польша и Болгария", — напомнил Кеннет Рапоза.

"Такой правовой механизм обеспечит надлежащее регулирование и меры антимонопольной защиты от рыночных махинаций и злоупотребления влиянием", — отметил "Нафтогаз" в своем заявлении, ткнув пальцем в сторону России как единственного поставщика углеводородов по этим трубопроводам.

"Нафтогаз" научился ловко играть на сердечных струнах ЕС, у которого и без того есть политические предубеждения против России. Антироссийская позиция конгресса противоречит позиции президента Трампа, но Трампу сегодня задают такую суровую порку из-за России, что любые его доводы в пользу примирения с Кремлем кажутся тщетными. Россия является энергетическим конкурентом США, но энергетическим партнером Европы. Строительство нового "Северного потока" усиливает напряженность. Несмотря на все разговоры о своей принадлежности к европейскому сообществу, Украина отдает предпочтение дядюшке Сэму. Когда дело доходит до поиска союзников, эта страна, как и раньше, барахтается в грязи, будучи не в состоянии влезть в гору", — говорится в статье.

"Северный поток-2" подрывает солидарность ЕС?

"Проект "Северный поток-2" подрывает солидарность ЕС", — отметил "Нафтогаз" в своем вчерашнем заявлении, как будто это его каким-то образом касается. "Первой данный проект отвергла Польша. Все дело в том, что поляки потратили миллионы на строительство нового терминала СПГ, а "Северный поток-2" оказался неожиданной и более дешевой альтернативой. Кто мог подумать, что русские предложат проложить новую трубу рядом с уже действующей? Антимонопольные органы Польши и законодатели запретили Shell и другим фирмам участвовать в этой сделке, опасаясь, что они усилят свой контроль на рынке поставками газа в Польшу", — отмечает автор публикации.

"К сожалению, Польша пошла против европейского истэблишмента и его пожеланий. Ее правительство не соглашается с немецкой политикой открытых границ и не хочет брать на себя равное бремя по приему иммигрантов. Непонятно, хватит ли Польше сил и влияния, чтобы самостоятельно остановить "Северный поток". Это может сделать только Вашингтон своими санкциями. Либо так, либо европейские энергетические компании передумают и решат, что деньги вместо них должна зарабатывать Украина", — пишет Кеннет Рапоза.

"Украина же делает все возможное, чтобы привлечь внимание Европы. Для Киева "Северный поток-2" — это серьезная угроза украинским транзитным маршрутам, но он вынужден думать о том, что это значит для Европы, а не для финансов Украины", — продолжает публицист. "Это противоречит принципу эффективного использования инфраструктуры и ведет к сосредоточению маршрутов поставок под властью России, но не обеспечивает доступ к новым источникам и поставщикам энергоресурсов", — заявляет "Нафтогаз". Апеллируя к природоохранным органам, эта компания выдвинула идею о том, будто проект "Северный поток-2" наносит "неоправданный ущерб экологии" Балтийского моря, говорится в статье.

Европа вынуждена выбирать союзников

"Санкции против "Северного потока 2" зависят от того, в какой версии этот законопроект будет принят в палате представителей, и прежде всего от того, согласится ли Министерство финансов президента Трампа претворять эти санкции в жизнь. Но это совершенно новая угроза, которая либо заставит крупные энергетические фирмы Европы отказаться от проекта, на который они уже выделили капитал, либо увеличит расходы по страхованию в том случае, если Министерство финансов решит их оштрафовать", — пишет Кеннет Рапоза.

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"Некоторые участники проекта из ЕС могут отказаться от участия в нем из-за угрозы санкций, — заявил старший научный сотрудник Атлантического совета (The Atlantic Council) Ариэль Коэн. — Это возможно даже в том случае, если США в данный момент решат не прибегать к такому варианту действий".

"Негативная реакция на законопроект сената исходит не от Shell. Она исходит от немецких компаний Wintershall и Uniper, а также от их австрийского партнера OMV. Они — главные спонсоры балтийского трубопровода. Судя по восклицательным знакам в их заявлениях, эти компании недовольны американскими сенаторами", — отметил публицист.