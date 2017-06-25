Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия - Совфед РФ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия категорически против поставок на Украину любого вида оружия, что летального, что оборонительного, поскольку граница между этими видами оружия размыта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В воскресенье президент Петр Порошенко заявил, что речь о поставках США в Украину летального оружия пока не идет, и Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. Президент рассчитывает, что США примут решение о предоставлении Украине "оборонительного оружия" еще в пределах текущего бюджетного года.

"Как военный человек скажу, что сегодня само понятие "оборонительное оружие" весьма относительно… Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война", — сказал Клинцевич.

По его мнению, Порошенко "изрядно лукавит, напирая на то", что он просит у американцев оборонительное, а не летальное оружие.

"Нельзя сбрасывать со счетов и так называемый психологический момент. Эти поставки будут восприняты Киевом как подтверждение правильности проводимого им курса в Донбассе, что еще больше дестабилизирует ситуацию", — убежден сенатор.

Клинцевич отметил, что вопросы возможных поставок в Украину американского оружия должен рассматриваться в тесной увязке с другими проблемами в российско-американских отношениях. "Думаю, что она будет подниматься нашей стороной именно таким образом, если поставки действительно станут реальностью", — сказал он.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.