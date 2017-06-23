Ростислав Ищенко: Украина рискует исчезнуть с политической карты мира

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью РИА Новости Украина рассказал, как в дальнейшем будет развиваться ситуация в Донбассе и стоит ли ожидать появления американских военных баз на территории Украины

Визит президента Украины Петра Порошенко в США. Порошенко уже заявил о "фантастической поддержке со стороны США", чего ожидать по итогам визита?

— Белый Дом уже заявил, что Порошенко встретится с вице-президентом Пенсом и к ним на пару минут зайдет Трамп. Это все, что надо знать об этом визите. Даже, если не считать того, что в аэропорту Петра Алексеевича оставили без торжественной встречи. Впрочем, по возвращении, Порошенко безусловно расскажет о "фантастической поддержке". Если он, конечно, рискнет вернуться.

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сейчас идут последние согласования документа. Как дальше будет развиваться ситуация в Донбассе?

— Как известно, развитие ситуации в Донбассе никак не зависит от того, какие документы рассматривает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Донбасс реинтегрироваться ни с кем не планирует. Силой его заставить сделать это невозможно. Украина уже пару раз пыталась. Если будут следующие попытки, они закончатся для Киева еще хуже.

Читайте также — Рудяков: "Хорватский сценарий" — это военная операция против Донбасса

С другой стороны, Россия пока не готова удовлетворить стремление Донбасса к реинтеграции с ней. Следовательно, Донбасс и дальше будет двигаться по пути унификации своих политической, административной, военной и финансовой систем с соответствующими российскими, а также по пути экономической интеграции с Россией. По мере усиления процессов унификации и интеграции власти Донбасса будут получать все больше и больше аргументов для убеждения российских властей в необходимости привести международно-правовую реальность в соответствие с политической реальностью.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил вернуть Донбасс по "хорватскому сценарию". Если он будет реализован, каковы будут последствия?

— Если Гройсман или кто-то другой попытается реализовать "хорватский сценарий", Украина исчезнет с политической карты мира. Подчеркиваю, не войдет в Россию и не будет занята российской армией, а исчезнет с политической карты мира. Дальнейшая же судьба подконтрольных сегодня Киеву территорий станет предметом долгих и трудных международных переговоров.

В случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Можно ли ожидать появления военных баз США в Украине и как на это отреагирует Москва?

— Парубий имеет право мечтать о соглашении хоть с США, хоть с Китаем. Только ни соглашения такие не будут подписаны, ни, тем более базы не появятся. Хотя бы потому, что США уже требуют от НАТО содержать американские базы в Европе за счет европейцев, а у Украины денег на своих собственных военных нет. Так что Москве никак не придется реагировать не то, чего никогда не будет, поскольку просто не может быть.

Читайте также: Deutsche Welle: решит ли Трамп судьбу Донбасса?