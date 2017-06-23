Сценарий или смерть? "Хорватский сценарий" для Донбасса

Павел Рудяков, эксперт

Реализация "хорватского сценария" в Украине вызывает больше вопросов, чем ответов, по целому ряду причин. Видеть в нем оптимальный путь для реинтеграции Донбасса способны то ли отъявленные "ястребы", то ли теоретики, искренне убежденные в том, что сценарий "хорватский" лучше "боснийского". Или же люди, не обремененные знаниями о том, что творится вне их кабинетов, тем более, на далеких от нас Западных Балканах.

Тема применения опыта Загреба в восстановлении контроля над территориями, контроль над которыми был временно утрачен вследствие гражданского конфликта — "хорватский сценарий", — в Украине время от времени возвращается в круг приоритетов общественного обсуждения. Случайно ли, или по чьей-то воле — это в данном случае вопрос третий. Гораздо важнее, что с каждым новым ее явлением народу хорватский опыт в украинской интерпретации приобретает все более и более привлекательный облик, с все большей очевидностью претендуя на безальтернативность.

В хорватскую "ловушку" умудрился угодить премьер-министр Владимир Гройсман, вдруг возомнивший себя крупным стратегом и ни к селу, ни к городу взявшийся рассуждать о "хорватском опыте". Означает ли этот факт, что премьер окончательно определился, с кем ему строить политическую карьеру дальше, примкнув к "партии войны"? Пожалуй, нет. Злую шутку сыграла некомпетентность кого-то из его помощников. Как иначе объяснить слова премьера о том, что в 1990-е гг. Хорватия потеряла часть своей территории, якобы, из-за "кровопролитной войны, развязанной Слободаном Милошевичем"? Степень их соответствия реальному ходу событий на Балканах после распада Югославии столь ничтожна, что комментированию они не подлежат. Комментарии стоило бы начинать с краткого курса ликвидации безграмотности. А это — дело хлопотное и малополезное.

Для Украины "хорватский сценарий" категорически неприемлем по одной простой причине: такой вариант восстановления контроля над неподконтрольными территориями предполагает не мир, а войну, причем, гражданскую. Одного этого должно было бы быть более чем достаточно, чтобы наши чиновники забыли об "опыте Хорватии" раз и навсегда.

Сущность "хорватского сценария" состоит в возвращении контроля над мятежными территориями силовыми методами, путем проведения полномасштабной военной операции против части собственных граждан. Операция влечет за собой многочисленные жертвы среди мирного населения, сопровождаясь массовым исходом жителей из мест их традиционного компактного проживания. Контроль восстанавливается над опустевшими от людей районами, иначе говоря, именно над территорией. В ходе реализации "хорватского сценария" в Хорватии погибло или пропало без вести около 10 000 человек, в основном, мирного населения, ушло из страны почти 250 000. Ушло бы больше, но в самопровозглашенной Республике Сербская Краина, против которой проводилась операция, больше не проживало. Об этой стороне цены "хорватского сценария" у нас сегодня упоминать не принято. А ведь приведенные цифры и другие факты указывают на то, что случай, о котором идет речь, несет в себе отчетливые следы действий, трактуемых в международном праве как преступление против человечности.

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Запад в лице, как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза на "сценарий" Загреба предпочел закрыть глаза, сделав вид, что ничего ни особенного, ни, тем более, страшного не произошло. Тем не менее, уже несколько лет спустя Европа начала оказывать на Загреб давление, требуя принятия мер для обеспечения возможности возвращения вынужденных переселенцев в места их прежнего проживания, а также для возмещения им государством убытков, связанных с временным отсутствием и утратой или повреждением недвижимого имущества. Процесс возвращения идет вяло, однако, каждому новому правительству Хорватии тема неизменно добавляет проблем и в социально-экономической сфере, и в диалоге с Брюсселем.

Для воплощения в жизнь того варианта действий, который был применен в Хорватии в 1995 году, необходимы несколько предварительных условий. Первое из них — достижение решающего военного преимущества над противником за счет значительного усиления боеспособности своей армии. Именно этот пункт плана реинтеграции Донбасса, основанного на "хорватском сценарии", более всего, видимо, привлекает кое-кого из власти. Логика тут проста, как мир. Усиление боеспособности армии предполагает увеличение финансирования. Оно, в свою очередь, позволяет "осваивать" бюджет с еще большей пользой для своего кармана, чем это делается в настоящее время. Очередной пример коррупции под видом патриотизма.

Любое военное преимущество в современном мире невозможно реализовать без соответствующего информационно-пропагандистского обеспечения. В наших же, как, впрочем, и в хорватских, условиях — еще и без одобрения со стороны сильных мира сего. Хорваты такое одобрение, пусть только молчаливое, получили, удастся ли получить его Украине, это — большой вопрос. Времена сейчас несколько иные, чем были в 1990-е годы, расстановка сил в системе международных отношений — тоже другая. Региональную специфику Балкан и Восточной Европы нельзя сбрасывать со счетов. Да, и фактор России нельзя ни в коем случае не принимать в расчет.

В связи с последним из перечисленных обстоятельств появляется еще один дополнительный аргумент против ориентации Киева на "хорватский сценарий" для Донбасса. О нем, кстати, завуалировано говорит и Гройсман, уточняя, что "опыт Хорватии" можно начинать применять в Украине только поле того, как украинская сторона восстановит контроль над донбасским участком украинско-российской государственной границы. Разорвать в клочья "хорватских" сербов Загребу удалось исключительно потому, что тех оставили без помощи и поддержки их союзники: сербы "боснийские" и Белград. Запад настоятельно "посоветовал" тем и другим поступить так, а не иначе, вот у Караджича и Милошевича и не осталось другого выхода, кроме как подчиниться. Рассчитывать на то, что Россия не станет помогать ДНР-ЛНР, если Александр Турчинов с Арсеном Аваковым начнут массированное наступление на их территорию, в настоящий момент вряд ли приходится. Никакие "советы" Запада Москве в лучшую для Киева сторону ситуацию не изменят. Наступление же на Донбасс с риском получить ответ не только от ополченцев, но и от армии РФ, выглядит чистейшей воды безумием.

…Когда Гройсман судит о "хорватском сценарии" он — по незнанию, непозволительному для него как для главы правительства, — играет с огнем, вызывая бурю, причем, вполне вероятно, на свою же собственную голову. О "хорватском сценарии" в его военном проявлении у нас пишут, а проявление антикоррупционное, остается неизвестным. У хорватов же в этом плане есть чему поучиться.

В Хорватии несколько лет назад был обвинен в коррупции один из ведущих политиков и государственных деятелей Иво Санадер, с 2003 г. бывший коллегой Гройсмана. Летом 2009 г. он неожиданно для всех и в стране, и за ее пределами объявил о добровольном уходе в отставку, а в декабре 2010-го был арестован в Зальцбурге, поскольку находился в международном розыске по обвинению в коррупции. Санадер предстал перед судом и был осужден на десять лет тюремного заключения. Такой бы "хорватский сценарий" да нам, а?! Если бы, конечно, наши антикоррупционные органы изловчились обосновать, что этого требует действующее законодательство.

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