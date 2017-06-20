США могут разместить в Украине своих военных - Парубий

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передают "Украинские новости".

"Оно (соглашение — Ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", – заявил Парубий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Читайте также — Порошенко против "партии войны": ситуация все плачевнее

По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США, и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

Парубий отметил, что соглашение предоставляет приоритетное право на предоставление оборонного летального оружия. Он также выразил уверенность, что вопрос о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения может разрешиться в ближайшее время.

Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где, как ожидается, проведет первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.