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    Политика

    США могут разместить в Украине своих военных - Парубий

    (обновлено: )5201
    Спикер Верховной Рады отметил, что практика соглашений по вопросам безопасности США используется давно. Подписание такого соглашения предусматривает, в том числе, и размещение военных резервов США.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передают "Украинские новости".

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    Трамп говорит Порошенко: Welcome. Повестка встречи президентов

    "Оно (соглашение — Ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", – заявил Парубий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV

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    По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США, и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

    Парубий отметил, что соглашение предоставляет приоритетное право на предоставление оборонного летального оружия. Он также выразил уверенность, что вопрос о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения может разрешиться в ближайшее время.

    Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в США, где, как ожидается, проведет первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

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