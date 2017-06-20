Deutsche Welle: решит ли Трамп судьбу Донбасса?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В понедельник, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко отправился с визитом в США, где, как ожидается, он проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США решил встретиться с президентом Украины раньше, чем с главой российского государства. С Владимиром Путиным хозяин Белого дома проведет первые переговоры лишь в июле, во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.

"Это важный нюанс для будущего Украины, точнее, для решения тех конфликтов, к которым имеет отношение Россия — на Донбассе и Крыму. — Пишет в статье для Deutsche Welle политический обозреватель Сергей Руденко. — Не исключено, что встреча Порошенко и Трампа существенно повлияет на дальнейший ход событий".

Конец АТО на Донбассе

"В преддверии встречи украинского и американского президентов практически синхронно в Киеве и в Вашингтоне прозвучали два важных заявления. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов огласил намерение украинской власти "покончить" с АТО на Донбассе, придав конфликту на востоке страны иной статус. А государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что Украина и Россия могут найти решение на Донбассе вне минского формата. Это означает, что у ситуации на востоке Украины в очень скором времени могут появиться новые варианты разрешения", — говорится в публикации.

"Собственно, Турчинов артикулировал то, о чем уже давно говорят в Украине: что формулировка "антитерроритическая операция" абсурдна — ведь на Донбассе идет полноценная война. Отказ от АТО означает: Украина вынуждена будет на законодательном уровне зафиксировать, что в стране идет война. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. С возможным введением военного положения, по крайней мере, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с мобилизацией военнообязанных и с возможным силовым решением конфликта на востоке страны", — напоминает политический обозреватель.

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"А госсекретарь США дал четко понять: для Вашингтона не принципиально, на основании каких договоренностей будет решен конфликт на Донбассе. Белый дом готов поддержать любой план, который приведет к позитивному результату. Рекс Тиллерсон жестко сформулировал позицию нового руководства США: они не хотят быть "прикованными наручниками" к минским соглашениям. Он, конечно, мог еще добавить, что ключи от этих наручников находятся в кармане Владимира Путина — ведь это была бы правда, которая известна всем — Трампу, и Порошенко, и самому хозяину Кремля", — пишет Сергей Руденко.

Ключи от наручников — у Путина

"Владимир Путин, который планирует встретиться с Дональдом Трампом 7-8 июля в Гамбурге, продолжает демонстрировать спокойствие. В недавнем интервью Оливеру Стоуну он обвинил США в поддержке силового захвата власти в Украине. А 15 июня во время "прямой линии" он заявил, что санкции США в отношении России введены "на голом месте". Мол, не было бы Крыма или Донбасса, Вашингтон все равно нашел бы повод, чтобы ослабить Россию", — продолжает автор статьи.

"Российский президент продолжает ощущать себя полноценным хозяином положения на востоке и юге Украины. Он прекрасно понимает, что именно от его воли зависит будущее и Крыма, и Донбасса. Более того — хозяин Кремля дает четко понять, что он готов к торгу с Вашингтоном. Провал "нормандского" и "минского" процессов свидетельствует о том, что Путину предложили слишком низкую цену за Украину. Теперь Владимир Владимирович говорит уже о возможном участии в переговорах Вашингтона", — полагает политический обозреватель.

"Готова ли Москва сейчас идти на уступки в вопросе будущего Донбасса и Крыма? Возможно. Ведь, как бы Путин ни пытался демонстрировать бодрость духа, экономические санкции ЕС и США достаточно болезненны для России. Не исключено, что хозяин Кремля уже готов отказаться от Донбасса, вопрос только — как, когда и на каких условиях? "Нормадский" и "минский" форматы были попыткой определить эти условия. Да вот только выполнять их Путин не собирался", — говорится в публикации.

Новый план Киева

"Встреча Трампа с Порошенко даст хозяину Белого дома полное представление о том, каким видит будущее Донбасса и Крыма официальный Киев. Заявление Турчинова о необходимости завершения АТО, очевидно, и является частью нового плана. Его цель — освободить оккупированные территории. Для этого в Верховную раду будет подан законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей". Киев, вне зависимости от результатов переговоров, готовит план возвращения Донбасса под свой контроль", — пишет Сергей Руденко.

"Очевидно, "минский" и "нормадский" форматы очень скоро могут кануть в Лету. Они позволили Украине (…) привлечь к проблеме внимание международной общественности, но, к сожалению, не смогли решить будущего Донбасса. Не исключено, что после встречи Трампа с Порошенко, появится трехсторонний формат Украина-Россия-США", — продолжает автор статьи.

"Для Петра Порошенко сейчас важно заручиться поддержкой Вашингтона в конфликте с Москвой. Для Трампа — получить тактическое преимущество над Путиным. Для Путина — сохранить лицо, поторговавшись с Трампом. Сойдутся ли интересы этой троицы — пока понять трудно. Но иного пути, похоже, нет", — полагает политический обозреватель.