Новый формат АТО. Рада проголосует за любую "белиберду" власти - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сейчас идут последние согласования документа, который вынесут сразу в парламент.

На неделе секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены режима АТО до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, в Верховной Раде отсутствует четкое понимание, каким образом власть собралась решать наболевшую проблему.

"Сегодня мало кто понимает, что происходит и что хочет предложить власть в качестве урегулирования ситуации на Донбассе. По сути, никто в лицо не видел документа о котором все говорят. С другой стороны, во вторник президентом США было чётко сказано, что главным союзником украинской власти должно стать полноценнное выполнение Минских соглашений. Если инициативы политиков будут направлены на их реализацию, это будет хорошо, если наоборот послужит к их выходу, это приведет к изоляции страны и принесет ей вред", — говорит депутат.

Также Скорик прокомментировал информацию о том, что в отдельных районах Донецкой и Луганской области планируется ввести военное положение.

"Военное положение — это игры вокруг выборов. Власть прекрасно понимает, что у нее отсутствует рейтинг, ищет любые пути, как бы не проводить волеизъявление. Во всех бедах Украины на сегодняшний день виноват президент соседнего государства, "агрессоры", на которых списываются любые просчеты", — отметил нардеп.

По словам Скорика, в Раде нет единого мнения по части того, стоит ли голосовать за предлагаемые властью инициативы.

"Лично я не готов голосовать в слепую за то, что предложит власть. Равно как в 2014-м я не понимал, что такое антитеррористическая операция на Донбассе, в которой гибнут мирные жители на территории собственной страны. Точно так же мне сейчас не понятно, зачем сегодня нужно менять существующий формат", — считает депутат.

Политик не сомневается, что в случае необходимости власть будет руководствоваться давно проверенным принципом.

"Все, что направлено против людей, против страны, мирного процесса у власти прекрасно получается продавить. Поэтому не сомневаюсь, что если "верхам" нужно будет утвердить какой-то новый, более выгодный формат АТО, в Верховной Раде найдется необходимое количество голосов. Этот парламент проголосует за любую "белиберду", — резюмировал Скорик.

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