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    Золотарев: новый формат АТО нужен для введения военного положения

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (563)

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    По словам руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, если социологи будут показывать, что кандидаты от власти набирают недостаточно голосов, можно без согласия Рады ввести военное положение.
    РИА Новости Украина

    "Первое – признание территорий Донецкой и Луганской области оккупированными. И второе – прекращение АТО. И тут речь идет об использовании армии и введении военного положения без разрешения Рады", – перечислил эксперт, добавив, что эти шаги направлены на внутреннюю политику. Политолог отметил "факт серьезного разночтения подходов (в частности, у Турчинова и Порошенко) по поводу разрешения в Донбассе", — заявил Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

    Политолог отметил "факт серьезного разночтения подходов (в частности, у Турчинова и Порошенко) по поводу разрешения в Донбассе".

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    "Накануне визита Порошенко в Вашингтон – это достаточно серьезная "подстава", и вчерашняя реакция Порошенко ярко говорит о том, что он с  трактовкой, предложенной Турчиновым и примкнувшим к нему Аваковым, не согласен", – рассказал Золотарев.

    Но если законопроект все-таки вступит в силу, это даст новые возможности условной "партии войны" и власти в целом, уверен эксперт: "если социологи будут показывать, что кандидаты от власти набирают недостаточно голосов, можно без согласия Рады ввести военное положение или на всей территории страны, или на ее части – например, там, где проживают неправильные избиратели". Повод же, продолжает политолог, найти не трудно: "это может быть обострение на фронте или какие-то эксцессы в городах Украины" (а контролируемые радикалы для этого всегда найдутся).

    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

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