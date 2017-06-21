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    Задачи в зоне АТО выполняют 34 тыс силовиков - Минобороны

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (603)

    (обновлено: )74
    Сегодня есть 34 тысячи военных в зоне антитеррористической операции, есть резервы в учебных центрах и в Украине готовы реагировать на те угрозы, которые есть.
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Задачи в зоне АТО в Донбассе выполняют 34 тысячи силовиков, которые находятся в полной готовности и могут "адекватно реагировать на угрозы", заявил в среду министр обороны Украины Степан Полторак.

    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar
    Deutsche Welle: решит ли Трамп судьбу Донбасса?

    "Вооруженные силы Украины на сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может поменяться и мы отвечаем адекватно на те угрозы, которые есть. Сегодня у нас есть 34 тысячи военных в зоне антитеррористической операции, у нас есть резервы в учебных центрах и мы готовы реагировать на те угрозы, которые есть", — заявил Полторак журналистам, беседу которых транслировал телеканал "112.Украина".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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