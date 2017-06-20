Неожиданный вопрос. Если у нас не АТО, то что тогда?

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Судьба Донбасса скоро решится. В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Сейчас идут последние согласования документа, который сразу же вынесут в парламент.

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Вот только текста самого законопроекта кроме группы депутатов, разрабатывающих этот документ, никто не видел… Но в СМИ его основные положения уже обсуждают. Поговаривают даже о том, что вместо АТО в ряде городов на Донбассе введут военное положение. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу тоже немало слухов:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook