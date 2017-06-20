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    Аналитика и комментарии

    Неожиданный вопрос. Если у нас не АТО, то что тогда?

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (597)

    (обновлено: )61311
    Спустя три года после начала АТО украинские власти решили изменить свою стратегию. Разговоры об этом ведутся на высочайшем уровне уже не первые сутки, но самого документа никто еще не видел. Что думают о дальнейшей судьбе Донбасса сами Украинцы?
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    tehnopolis.com.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Судьба Донбасса скоро решится. В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Сейчас идут последние согласования документа, который сразу же вынесут в парламент.

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    Вот только текста самого законопроекта кроме группы депутатов, разрабатывающих этот документ, никто не видел… Но в СМИ его основные положения уже обсуждают. Поговаривают даже о том, что вместо АТО в ряде городов на Донбассе введут военное положение. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу тоже немало слухов:

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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