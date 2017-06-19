Бортник: в Раде еще не готовы менять формат АТО, а вот госязык - вполне

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

С учетом того, что перед уходом ВР на летние каникулы у парламента есть всего две пленарные недели для принятия решений, депутаты собираются в авральном порядке принимать назревшие, в их понимании, инициативы. Среди них скандальный закон о государственном языке, закон, который определит новый формат АТО и обращение к Кабмину с просьбой отменить безвизовый режим между Украиной и РФ.

О том, что в реальности сможет рассмотреть этой неделе Верховная Рада РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"По большому счету, принятие такой инициативы было бы нарушением всех норм регламента, - говорит он. — Ведь этого законопроекта еще нет, существует только его концепция. Его должны еще рассмотреть в комитетах, в экспертном управлении ВР. В рамках всех сроков это сделать невозможно. Хотя, полностью исключать такую возможность нельзя — проголосовать могут с нарушением всех норм регламента. Думаю, что закон об АТО попытаются принять немного позже.

Вместе с тем, эксперт расценивает как высокие шансы на то, что Рада на этой неделе примет скандальный закон о государственном языке.

"Эта инициатива уже готова, прошла комитеты и может быть принята, — отмечает Бортник. — При этом никто не советовался с общественностью, полностью проигнорирована позиция ОБСЕ, ПАСЕ, которые не раз заявляли о том, что грубо нарушаются права национальных меньшинств. К сожалению, это не украинизация, а "деправизация" — политики попросту разрушают права представителей языковых групп в Украине. Найдутся под это и голоса в "БПП" — ведь в случае отказа их сразу обвинят в работе на Кремль. К слову, языковой закон может поддержать часть, так называемой, "оппозиции" — Радикальная партия, "Самопомич", "Батькивщина".

А вот с вопросом введения визового режима между Украиной и Россией парламенту, по мнению Бортника, придется повременить.

"Голосов в "БПП" нет, да и это — такой острый вопрос, который будут переносить ближе к дате выборов, какой-то иной эскалации конфликта. Пока что — это не более, чем отвлекающий маневр", - считает политолог.

По его словам, на этой неделе готовится еще одно важное голосование, которое необходимо Банковой — законы в рамках судебной реформы.

"На этой неделе запланировано принятие ряда законопроектов, которые упростят Петру Порошенко контроль над судебной системой и, возможно, дадут дорогу к переизбранию пяти новых членов Конституционного суда. Это очень важно для власти, ведь получив контроль над КСУ, власть сможет изменять форму правления в стране, менять сроки проведения выборов. Это станет дополнительным инструментом для политического маневра", - подытожил Бортник.

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