В Раду внесут закон о новом формате АТО

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. На будущей неделе будет внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит перейти от режима АТО к новому формату военной операции в Донбассе.

Об этом сообщил в среду первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в эфире телеканала "112 Украина".

"Ожидается, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших вооруженных сил. Я не могу раскрывать подробности (законопроекта — ред.), давайте дождемся недели, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст", — сказал Тетерук.

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По его словам сейчас группа экспертов заканчивает работу над этим документом.

"АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром согласно нормам закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ. У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будут расширены возможности применения наших вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы наши военно-гражданские администрации, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте", — добавил Тетерук.

По его словам, сейчас АТО исполнила главные возложенные на нее функции — стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести в Украине выборы.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены режима АТО до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.