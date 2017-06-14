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    Политика

    В Раду внесут закон о новом формате АТО

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (544)

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    Как сообщил первый зампредседателя фракции "Народный фронт", на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. На будущей неделе будет внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит перейти от режима АТО к новому формату военной операции в Донбассе.

    Об этом сообщил в среду первый зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в эфире телеканала "112 Украина".

    "Ожидается, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших вооруженных сил. Я не могу раскрывать подробности (законопроекта — ред.), давайте дождемся недели, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст", — сказал Тетерук.

    Учения ВДВ в Житомирской области.
    Министерство обороны Украины
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    По его словам сейчас группа экспертов заканчивает работу над этим документом.

    "АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром согласно нормам закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ. У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будут расширены возможности применения наших вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы наши военно-гражданские администрации, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте", — добавил Тетерук.

    По его словам, сейчас АТО исполнила главные возложенные на нее функции — стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести в Украине выборы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены режима АТО до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

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