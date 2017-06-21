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    Новинский: "Новый формат АТО" крайне выгоден власти

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (601)

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    По словам народного депутата Вадима Новинского, у западных партнеров обязательно возникнут вопросы к украинской власти по части новых идей урегулирования конфликта на Донбассе.
    Вадим Новинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сейчас идут последние согласования документа, который вынесут сразу в парламент. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены режима АТО до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

    По словам нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, несмотря на то, что власть широко анонсировала законопроект о новом формате АТО, никто из представителей депутатского корпуса его в глаза не видел.

    "На сегодняшний день это тайна, покрытая мраком, где он разрабатывается и что в него будут включать - не понятно. Не удивлюсь, если эту инициативу разрабатывает секретная канцелярия в Администрации президента.

    Его еще никто не видел, но вокруг него уже столько копий, что лучше бы этому законопроекту вообще не появляться в стенах Верховной Рады. Ведь ничего хорошего он никому не принесет.

    Инициаторы должны понимать, что на сегодняшний день есть признанные всем цивилизованным миром Минские соглашения. Только по ним, и никак иначе нужно действовать. Все законопроекты, которые необходимо выполнять в рамках этих соглашений необходимо вносить в парламент, голосовать за них и воплощать в жизнь", — говорит депутат.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
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    Новинский убежден, что если Украина действительно хочет реинтегрировать Донбасс, инициирование новых сценариев будет абсолютно лишним.

    "Зачем выдумывать пятое колесо для телеги? Задача проста и ясна - вернуть государственный суверенитет на украинские территории. Кроме того, давайте не будем забывать, что международное сообщество наверняка негативно отреагирует на такие инициативы украинской власти", — считает политик.

    По мнению Новинского, новый формат урегулирования ситуации на Донбассе крайне выгоден действующей власти.

    "Насколько я понимаю из недавних заявлений, речь идет о возможности отмены АТО и введения военного положения на территориях Донецкой и Луганской области, включая Мариуполь, Краматорск, Славянск, Марьянку.

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    Что это означает? Оттуда убирают руководство Службы безопасности и вводят оперативный штаб, подконтрольный Министерству обороны. Полностью контролировать всю ситуацию там будет верховный главнокомандующий.

    Параллельно введение военного положения позволяет не проводить выборы, не отправлять в отставку правительство. Если же в Украине состоятся выборы, то территории Донецкой и Луганской области не будут принимать участия в голосовании. Жители этого региона будут поражены в правах", — подытожил нардеп.

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