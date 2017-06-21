Новинский: "Новый формат АТО" крайне выгоден власти

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сейчас идут последние согласования документа, который вынесут сразу в парламент. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены режима АТО до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, несмотря на то, что власть широко анонсировала законопроект о новом формате АТО, никто из представителей депутатского корпуса его в глаза не видел.

"На сегодняшний день это тайна, покрытая мраком, где он разрабатывается и что в него будут включать - не понятно. Не удивлюсь, если эту инициативу разрабатывает секретная канцелярия в Администрации президента.

Его еще никто не видел, но вокруг него уже столько копий, что лучше бы этому законопроекту вообще не появляться в стенах Верховной Рады. Ведь ничего хорошего он никому не принесет.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Вадим Новинский

Инициаторы должны понимать, что на сегодняшний день есть признанные всем цивилизованным миром Минские соглашения. Только по ним, и никак иначе нужно действовать. Все законопроекты, которые необходимо выполнять в рамках этих соглашений необходимо вносить в парламент, голосовать за них и воплощать в жизнь", — говорит депутат.

Новинский убежден, что если Украина действительно хочет реинтегрировать Донбасс, инициирование новых сценариев будет абсолютно лишним.

"Зачем выдумывать пятое колесо для телеги? Задача проста и ясна - вернуть государственный суверенитет на украинские территории. Кроме того, давайте не будем забывать, что международное сообщество наверняка негативно отреагирует на такие инициативы украинской власти", — считает политик.

По мнению Новинского, новый формат урегулирования ситуации на Донбассе крайне выгоден действующей власти.

"Насколько я понимаю из недавних заявлений, речь идет о возможности отмены АТО и введения военного положения на территориях Донецкой и Луганской области, включая Мариуполь, Краматорск, Славянск, Марьянку.

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Что это означает? Оттуда убирают руководство Службы безопасности и вводят оперативный штаб, подконтрольный Министерству обороны. Полностью контролировать всю ситуацию там будет верховный главнокомандующий.

Параллельно введение военного положения позволяет не проводить выборы, не отправлять в отставку правительство. Если же в Украине состоятся выборы, то территории Донецкой и Луганской области не будут принимать участия в голосовании. Жители этого региона будут поражены в правах", — подытожил нардеп.