Новый закон по Донбассу, Порошенко в США, львовский мусор. Мнение Рудякова

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сейчас идут последние согласования документа, который вынесут сразу в парламент. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Стоит отметить, что текстовой версии законопроекта никто не видел, кроме группы депутатов, разрабатывающих документ, но, тем не менее, в СМИ уже обсуждают его основные положения.

Президент Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США. Во время поездки, как ожидается, президент Украины встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, планируется, что Порошенко проведет переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку. Таким образом, он протестует против ситуации, которая сложилась вокруг львовского мусора.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова повторно попросила президента и Кабинет Министров ввести в городе режим чрезвычайного экологического состояния.

Премьер Владимир Гройсман публично попросил представителей местного самоуправления откликнуться на просьбу мэра Львова Андрея Садового. Также премьер сказал, что готов выделить 50 миллионов гривен из резервного фонда Кабмина на обустройство нового мусорного полигона.

Эти и другие ключевые события понедельника, 19 июня, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

О ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О РЕИНТЕГРАЦИИ ДОНБАССА

Вы разобрались, что же это за законопроект о реинтеграции Донбасса, для чего он нужен, и что в случае его принятия он изменит в стране?

– Нет, это крайне сложно, если вообще возможно сделать, тем более на моем уровне, и на гораздо более высоких уровнях, но пока что, насколько мне известно, окончательного текста законопроекта не существует в природе. Поэтому говорить о том, каково будет его наполнение, пока что преждевременно и трудно.

Хотя есть какие-то реперные точки, которые позволяют какие-то вещи предполагать. Но в данном случае важно другое. Мне кажется, важно, во-первых, что сдвинулся с мертвой точки вопрос прекращения АТО, которую давно уже надо прекратить.

И второе, что тоже является, мне кажется, положительным моментом, что встал вопрос о том, чтобы на законодательном уровне предпринять какие-то движения в направлении определения статуса для вот этих территорий… кто их называет "оккупированными", кто их называет "самопровозглашенными республиками", "неподконтрольными", и т.д.

Но теперь крайне важно, чтобы Порошенко хорошо доложил там, куда он полетел, чтобы все это было переведено на хороший американский английский, чтобы там ребята поняли, что это важно, и что на эту дорогу нужно встать и идти по ней, и тогда, мне кажется, какая-то перспектива появится.

А перспектива чего? Перспектива голосования этого законопроекта и превращения его в закон? Или перспектива разрешения конфликта на Донбассе?

— Нет, голосование, мне кажется, будет… у нас эта технология пусть и грязновата, но отработана, голосования — там все будет хорошо.

Мне кажется, важно, чтобы были созданы какие-то предпосылки для последующих шагов, которые уже будут действительно являться шагами по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. А там, насколько вот эти утечки, верить, не верить, но хочется верить, хочется быть оптимистом, там может быть даже до проведения выборов на этих территориях и соответственно формирования корпуса людей, с которыми можно будет вести диалог.

Народный депутат от "Народного фронта", член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук говорит, что этот законопроект предусматривает замену АТО на военную операцию и позволяет вводить военное положение на усмотрение президента Украины, без согласия ВРУ. Как вы к этому пункту относитесь?

– Звучит это угрожающе, да, это расширяет, по сути, беспредельно расширяет полномочия президента, исключая все остальные ветви власти. Но есть тут две противоположные стороны.

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Если президент станет "ястребом", каковым он, по моему, сейчас еще не является, и будет проводить воинственную политику, это, безусловно, опасно, это чревато самым тяжелым обострением, собственно военным, и военными положениями по проблемным областям и районам.

Но здесь есть и то, чего мы ждем, может быть, большинство населения ждет от президента, от этого закона: полномочия президента, которые он сможет использовать для дальнейших шагов, согласованных с представителями "нормандского формата", согласованными шагами, которые все-таки будут вести вперед мирное урегулирование, которое сейчас стоит на месте.

О ВИЗИТЕ ПЕТРА ПОРОШЕНКО В США

Президент вылетел с рабочим визитом в США. Разные СМИ ранее сообщали, что между Украиной и США достигнуты договоренности о полноценных переговорах президентов в Вашингтоне, подробной информации о том, в какой день состоится встреча, о чем будут говорить главы государств, нет. Почему такая завеса тайны?

– Это не тайна, это просто отсутствие информации, и господину Цеголко, и господину Климкину просто нечего сказать, потому что они не знают определенно, насколько я понимаю, ситуацию до конца, еще не знают, что, как и когда там будет происходить.

Может, господин Чалый, посол наш в США, уже в курсе, хотя я тоже сомневаюсь, тогда бы все. На авось такие вещи не делаются.

Понятно, что встреча будет между нашим президентом и господином Трампом. Вопрос в другом. Вопрос в том, каков будет формат встречи, какой будет результат встречи. Когда пошла первая утечка, информация о том, согласованы вот эти даты – 19-20 пребывание, то есть вылета и пребывания Петра Алексеевича в США, в каком-то тоже полуофициальном материале визит назывался государственным, то есть это самый высокий уровень визита.

Очевидно, на каком-то этапе шла речь о том, что может состояться государственный визит, чего мы очень давно не получали. В результате получился визит рабочий. Это означает, что американскую сторону не удовлетворили наши предложения по сути тех переговоров или тех разговоров, которые должны состояться между первыми лицами двух государств.

Статус визита снижен, соответственно, уровень встречи, результативность встречи будет ниже.

Эти переговоры важны – первое знакомство Трампа и Порошенко, плюс еще судьба законопроекта по Донбассу также связана с этими переговорами?

– Мне кажется, это искусственная привязка. Понятно, что на президентском уровне такие вещи не обсуждаются, и даже никто не заикается о них. Все это — на уровне помощников, советников, на уровне аппарата и служб делается, если есть такая необходимость.

Но какие-то слова, касающиеся общих стратегических направлений, я думаю, на встрече прозвучат, а это слова, которые нас должны подтолкнуть к действиям.

Американцы, я так понимаю, от нас ждут действия. Кстати, законопроект – одно из движений, похожих на действия. Все зависит от того, что внутри, что там будет в переводе на украинский язык записано в окончательном варианте.

Есть вероятность того, что по итогам поездки в США президента будет какой-то такой новый формат по решению конфликта на Донбассе?

– Да. Мне кажется, будет что-то в том направлении. Будет, по крайней мере, толчок к началу разговоров, переговоров, диалогов, пусть не прямого, пусть опосредованного, но диалога вне рамок "минского процесса" или "норманского формата", пока что как дополнение, а там, смотря по результативности.

В принципе, мне кажется, пока перспективная позиция, то есть да, минские цели надо достигнуть, а вот средства достижения этих целей – нужно диапазон средств расширять, усовершенствовать, искать какие-то новые вариант, сохраняя то, что есть. Но их, к сожалению, достаточно немного.

О ПРОБЛЕМЕ ЛЬВОВСКОГО МУСОРА

Народный депутат Олег Березюк начал голодовку в знак протеста, что власти игнорируют решение проблемы львовского мусора. Поможет ли это решить проблему? И что этот шаг значит в контексте политического противостояния Андрея Садового, его политической силы, и центральной власти в стране?

– Олег Березюк у меня лично вызывает какое-то такое уважение, и своим поведением, и какими-то своими формулировками, и складом ума, как политик, мне кажется, он принадлежит к нашему узкому кругу таких каких-то ярких, в большей степени положительных деятелей.

Но в данном случае все-таки проблема мусора и утилизации этого мусора во Львове — это проблема местной власти. А в данном случае вот этот ход Березюка выводит эту проблему уже на политический общенациональный уровень.

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И в этом есть опасность, потому что политические решения проблемы мусора, или проблемы канализации, или проблемы горячей воды в Киеве, они чреваты совершенно другими последствиями. И совершенно не подразумевают, или на пятом месте подразумевают, собственно, решение той проблемы, о которой говорит господин Березюк.

Да, проблема есть. Да, её надо решать. Но это компетенция местной власти. Если местная власть не в состоянии решить, она должна обратиться к центральной власти, попросить содействия. Но не переложить эту проблему на плечи центральной власти.

Садовой утверждает, что просил помогать и соседей, и другие области, города и села, но дана команда центральной власти: не реагировать, не помогать. Могут такую ситуацию создавать во Львове намерено?

– Есть такая позиция, она выглядит достоверной. Но если такая ситуация, если Садовой ответственный мэр, если Березюк поддерживает Садового, а это естественно, поскольку они однопартийцы, значит нужно Садовому идти в отставку и привести человека, против которого Киев не будет, и во Львове назначить человека, против которого Киев и Гройсман не будут работать как против политика. Вот это ответственный подход представителя местной власти.

Если Садового поддерживают жители Львова, почему он должен уйти в отставку?

– Он должен уйти в отставку, потому что ответственность за проблему в первую очередь лежит на нем. Почему он не решил? Ему Гройсман мешает, ему Яценюк мешал, кто-то еще ему будет мешать, и т.д. Это другое дело.

Ответственность в первую очередь, и первоначальная ответственность на градоначальнике лежит, на нем. Поэтому в первую очередь, мне кажется, нужно было бы вот этим путем пойти. А поскольку идет политизация этой проблемы, тогда уже, к сожалению, это очень печальное событие.

Голодовка Березюка, мне кажется, это такое уже событие, которое и для него лично оно утомительное и изнурительное, но вот и для политического класса оно является таким шоковым событием.

Украинское фото Львов утопает в мусоре

Кстати, Гройсман сегодня обратился к представителям местного самоуправления по всей стране, откликнуться на просьбу мэра Львова, если такая поступит, и временно принять львовский мусор на своих муниципальных полигонах.

– Это детский сад, а не реакция премьер-министра. Во-первых, другим руководителям других регионов и других городов тоже с мусором справляться непросто.

О ЗАПЛАНИРОВАННОМ БЛОКИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В КОНОТОПЕ

Губернатор Сумщины Клочко проинформировал главу правительства, что на ближайших выходных команда во главе с нардепом "Самопомочи" Семеном Семенченко собираются блокировать железную дорогу в городе Конотоп и попросил поддержки в противодействие такой деятельности. Как вы думаете, активизируется снова блокада?

– Я думаю, да. Я думаю, что оно у нас идет кучеряво, где Семенченко появляется. Я думаю, что в Конотопе их, как прошлый раз, не пустили, там, в принципе, есть силы, которые готовы даже в таком физическом контакте с элементами насилия противостоять любому количеству людей, которых привезет с собой Семенченко, а, тем более, если полиция не будет соблюдать нейтралитет, а будет выполнять свои обязанности, о чем говорит и Клочко, и Гройсман, каждый по-своем, но говорит. Но вот эти блокирующие мероприятия расползутся еще по какому-то периметру, границе и опять будет…

Я, честно говоря, хотел бы ошибиться, но, к большому сожалению, полагаю, что ближайшие дней 7-15 пойдет оживление вот этих блокадных мероприятий по разным населенным пунктам.

В Конотопе это вряд ли удастся, а вот по другим каким-то точкам… мне кажется, в Конотопе Семенченко просто засветится, покажет, что он жертва… чего-там он жертва — авторитаризма, мэра Конотопа, а дальше они пойдут там, где они могут. Они могут еще где-то нашуметь и наделать всяких дел неприятных.

Это на государственном уровне блокада осуществляется. Чем будут объяснять такую параллельную блокаду?

– На государственном уровне блокада осуществляется средствами, методами государства. Семенченко, хоть и является казенным человеком, депутатом ВР, у него нет мандата, нет директивы осуществлять блокаду, скажем, в Конотопе, проверять содержимое вагонов или переправлять, стрелки переводить. У него этих полномочий нет, а, соответственно, он не имеет права эти действия ни анонсировать, ни делать.

Если бы полиция выполняла свои вещи и работала превентивно, как говорят офицеры и СБУ, и полиции, и милиции бывшей, что предотвратить преступление гораздо проще и надежней, чем его допустить, а потом расследовать.

Так вот, когда сейчас объявлена эта блокада в Конотопе, ее можно было предотвратить. Но, мне кажется, будет у нас еще шум по этой блокаде.

Вы согласны, что это проводится, чтобы отвлечь от львовского вопроса?

– Один из вариантов отвлечения внимания от львовской истории, но, может, там присутствуют дополнительные мотивы, но я целиком разделяю – это такая взвешенная и грамотная позиция человека, который является представителем местной власти, но отвечает за вверенную ему территорию и готов отвечать защищать интересы своих граждан, которые его защищали.

Я бы не стал тут так все прямолинейно связывать, хотя, еще раз повторяю: в этом присутствует какая-то логика.

Ранее политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса – перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.

А эксперт Денис Кирюхин в эфире заявил, что громких заявлений по ключевым вопросам после встречи Трампа и Порошенко ожидать не стоит, но, безусловно, США продемонстрируют поддержку реформ в Украине.