"План Маршалла" и Донбасс. От Украины требуют невозможного

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Долгосрочный план поддержки Украины могут представить уже в ноябре на саммите Восточного партнерства. По крайней мере, так считают некоторые депутаты литовского Сейма.

При этом стоит учесть, что резолюция о разработке "Плана Маршалла" была представлена еще 31 марта.

Когда ожидать конкретных шагов со стороны евродепутатов, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Стоит ли ожидать реальных шагов по представлению Украине помощи в рамках "Плана Маршалла"? РИА Новости Украина Евгений Котенко "План Маршалла" для Украины: да, нет, воздержался

— По обсуждению какие-то моменты возможны, но утверждение и тем более начало реализации — это, конечно, фикция. Здесь можно отметить две вещи. У нас, конечно, и в Европе, и в Украине понимают, что обществу нужны какие-то ожидания, какие-то позитивные ориентиры. В свое время Никита Хрущев говорил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В 90-е годы у нас было золото Полуботка, после 2004 года у нас была европейская перспектива и сейчас у нас "План Маршалла". Давайте теперь по существу. Во-первых, саммиты Восточного партнерства, они, как правило, так сказать, не посвящены проблемам одной страны. ЕС пытается совместить несовместимое, а именно, страны, которые участвуют в евразийских проектах во главе с Россией, такие как Беларусь, Армения, Азербайджан, который лавирует между разными векторами, в принципе, достаточно лоялен в отношении Европы, но во всем, что не касается внутренней политики. И ассоциированные государства так называемые, Украина, Молдова и Грузия, у всех этих стран разные направления, разные желания, разные ориентации. Поэтому говорить о том, что саммит Восточного партнерства будет посвящен украинской теме, я бы не стал. Возможно, инициатива ряда европейских депутатов Европарламента, там есть такой Михаэль Галлер, который первым заявил о том, что такой план необходим. Наверное, эта идея будет поддерживаться и обсуждаться. Тем более, что сейчас и литовские депутаты, и литовское правительство достаточно заинтересованно к этому подходят. Но Литва не решает это.

Что необходимо для рассмотрения и принятия плана помощи? Twitter Петра Порошенко Реален ли "план Маршалла" для Украины

— Для того, чтобы был "План Маршалла", на мой взгляд, необходимо, чтобы можно было рассматривать это всерьез, необходимо несколько усилий. Необходимо прекращение войны в Донбассе, необходимо абсолютно четкое артикулирование интересов украинской власти в плане преодоления коррупции и создания благоприятного климата для внутреннего экономического развития. Очевидно, что решение тех противоречий, которые сейчас присутствуют в украинско-европейских отношениях. Тем более, что сейчас Соглашение об ассоциации наконец вступит в полную силу. Они сейчас уже все более настойчиво говорят о том, что вы должны отменить пошлины на металлолом, разрешить вывоз леса-кругляка, обеспечить равную доходность в украинской экономике, которая в 20 раз беднее европейской, с европейским рынком, включая и акцизы на бензин, сигареты, алкоголь и внедрение европейских директив. То есть они теперь об этом будут говорить все время и жестко. Уже об этом говорит глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Как только обозначилось проведение очередного саммита ЕС- Украина, и обозначилось вступление в силу Соглашения об ассоциации, он об этом начал говорить абсолютно четко, потому что действительно, там графики на три-пять лет. Украина должна ввести европейское законодательство на своей территории и, по сути, начать выполнять директивы ЕС, чего мы сделать на сегодняшний день просто не можем. И кроме этого, хотел бы напомнить, что еще с 2014-2015 года, еще когда премьером был Арсений Яценюк, обсуждался вопрос международной инвестиционной конференции для Украины, где были бы поставлены вопросы о том, чтобы обеспечить приток европейских и западных в целом инвестиций в украинскую экономику. Но эта конференция откладывалась долгое время. Очевидно, с учетом того, что предполагалось урегулирование конфликта. На сегодняшний день разговоров об этом практически нет, потому что ее собирались проводить, два раза откладывали в 2016 году. В 2017 году так вообще уже вопрос не ставится. Поэтому я думаю, что какая-то перспектива, какое-то обсуждение, какая-то артикуляция вопроса о том, что план в принципе возможен, наверное, это будет. И многие европейские политики понимают так, что украинское общество все-таки нужно чем-то привлечь. Безвиза явно недостаточно. Тем более, что он не предоставляет особых возможностей, облегает туристические поездки и поездки на конференции, и поездки журналистов, но вместе с тем, никаких содержательных проблем не решает. Наверное, украинское общество будут поощрять к тому, чтобы оно оказывало давление на власть с тем, чтобы привести ситуацию в стране к нормальному знаменателю, к понятным условиям, которые позволили бы, скажем так, европейцам рассматривать Украину как растущую экономику, как общество, идущее по правильному пути.

Могут ли европейские страны или США обеспечить Украине финансовую поддержку, в обмен требуя от украинской власти некие политические уступки по урегулированию конфликта на Донбассе?

— Дональд Трамп денег даром не даст никаких, это совершенно очевидно. Он экономит деньги для военного бюджета, покрывает свои дефициты. С точки зрения европейцев, откуда возьмутся эти деньги? После кризиса 2008-2009 лет очень экономная политика. От Великобритании требуют, чтобы она оплатила взносы в бюджет ЕС, если она оттуда выйдет, поскольку бюджет сверстан. По сути, вот эта цифра, 30 миллиардов долларов или евро, это, по сути, аналог того, что Украина должна была бы получать из европейских фондов, если бы она была членом ЕС. Но вот еще Виктор Орбан в свое время, премьер Венгрии, после 2014 года говорил, что если говорить о перспективе членства Украины в ЕС, то тогда, очевидно, нужно понять, кто заплатит 27-28 миллиардов евро, которые Украина по количеству населения должна была бы и по уровню экономики получать из бюджета ЕС, если бы она была его членом. Польша получала по прежнему бюджету около 18 миллиардов евро в год по разным программам. Сейчас, по-моему, этот показатель немножко уменьшился, но все равно там около 15-18 миллиардов она получает. Аналогичные суммы пропорционально населению получают страны Балтии, отдельные некоторые другие страны Восточной Европы. Латвия, например, по бюджету, который закончился в 2013 году, получала около 1,5 миллиарда евро в год. Свободных денег естественно, нет.

Может ли идти речь об инвестиционных проектах?

— Очевидно, может речь идти о каких-то инвестиционных проектах. Но любой инвестиционный проект требует, во-первых, очень благоприятного экономического климата, содействия, привлечения инвестиций, во-вторых, определенного производственного потенциала, в том числе и кадрового, ресурсного, и конечно же, прекращения войны. Потому что никакой разумный инвестор не будет вкладывать деньги в страну, где перспектива решения конфликта непонятна. А с точки зрения Трампа, очевидно, что не понятно, по каким мотивам будут приниматься решения американской администрации. Если речь идет о силовых ведомствах, которые возглавляют, в общем, люди, взгляды которых понятны, и интересы которых понятны, очевидно, для них было бы важно прекращение активной фазы конфликта с тем, чтобы сохранить Украину под своим влиянием, как буферный и сдерживающий фактор в отношении России. Если говорить о Трампе, здесь возможны сюрпризы, поскольку, с одной стороны, Трамп подвергается давлению со стороны демократов и части республиканцев в Конгрессе, с тем, чтобы сохранить санкции против России, а с другой стороны, администрация Трампа лояльно относится к тому, чтобы если будут запрещены какие-то сделки с Россией, которые будут выгодны американцам, в том числе по Сирии, по Ближнему Востоку, то Рекс Тиллерсон получил от Трампа твердое указание пытаться сделать так, чтобы режим управления санкциями был гибким. То есть чтобы можно было этот вопрос регулировать. Здесь есть много разногласий и с ЕС, поскольку, если американский Конгресс будет регулировать эти санкции в одностороннем порядке, то под эти санкции могут попасть и европейские компании, которые содействуют реализации "Северного потока-2".

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