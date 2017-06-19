Горячая неделя депутатов: закон о языке, визы с РФ, новый формат АТО

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что на каникулы депутаты Верховной Рады официально уйдут только к середине лета, в реальности у них остается лишь две недели на работу в пленарном режиме. Если же убрать из этого числа традиционно "вялые" среды и пятницы, во время которых народные избранники трудятся в полноги, времени на полноценную деятельность и вовсе не останется.

"Верха" просят

Не удивительно, что к формированию повестки дня для каждого из предстоящих пленарных заседаний в Раде подходят более чем серьезно. Каждая из политсил отчаянно пытается настоять на рассмотрении тех вопросов, которые по ее мнению является едва ли не вопросом жизни и смерти. В этом плане показательным стал Согласительный совет ВР в понедельник, на котором лидеры фракции, чуть было не перекрикивая друг друга, пытались выклянчить у Андрея Парубия вставить в повестку дня свои "темы". Очевидно, что приоритетное право имели члены парламентского большинства, которые ничуть не стеснялись озвучивать свои немалые аппетиты.

Например, замглавы фракции Ирина Луценко сразу расставила акценты, передав нардепам волю "верхов" по поводу озвученного ранее "нового формата" АТО на Донбассе. По ее словам, законопроект о реинтеграции Донбасса должен определить статус военных действий на востоке Украины, а также предусмотреть процедуру получения ряда документов для жителей зоны конфликта.

"Этот закон направлен на усиление способности защиты и обороны государства в зоне АТО. Это наши обязательства по деоккупации Донбасса. Основное его направление — реинтеграция Донбасса в Украину", — сказала жена генерального прокурора.

Судебная реформа

Напомним, вместо АТО на Донбассе Киев намерен ввести в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение. Суть изменений в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии.

Хотя решение военных вопросов — далеко не единственная тема, которую Банковая планирует закрыть на этой неделе. По словам главы фракции "Блока Петра Порошенко" Артура Герасимова, коренных изменений требует судебная система. В частности, в "БПП" хотят утвердить проект закона №6232 об изменениях в хозяйственный, гражданский и административный кодексы, а также закон №6427 о конституционном производстве.

Против "агрессора"

Заскочить в последний вагон уходящего поезда хотят успеть и в "партии ястребов", представитель которой озвучил очередные воинственные требования. Так, по мнению главы фракции "Народного фронта" Максима Бурбака, приоритетными на этой неделе должны стать вопросы борьбы с "агрессорами" из РФ. В частности, Бурбак потребовал от Рады вынести на рассмотрение проект постановления об обращении к Кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительством Украины и РФ о безвизовых поездках. Элементом борьбы с Россией, по мнению политика, должно стать также безотлагательное принятие в первом чтении скандально известного языкового законопроекта №5670. Напомним, инициатива предлагает сделать украинский язык обязательным для сферы культуры, образования, медиа и сферы обслуживания, а за неуважение к "мове" — сажать в тюрьму.

Пытаются в "Народном фронте" "выбить" денег для скандального проекта "Стена" — мощной границы между Украиной и РФ. Причем, по задумке Бурбака и компании, ресурсы на мифический проект Арсения Яценюка должны быть выделены из денег, конфискованных у экс-президента Виктора Януковича.

С языком успеют, а с АТО?

Тем не менее, в среде политических экспертов полагают, что из озвученных представителями большинства планов на этой неделе успеют осуществить лишь часть. Так, по словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, с желаемым Банковой законом о новом формате АТО вряд ли успеют.

"По большому счету, принятие такой инициативы было бы нарушением всех норм регламента", — говорит он. "Ведь этого законопроекта еще нет, существует только его концепция. Его должны еще рассмотреть в комитетах, в экспертном управлении ВР. В рамках всех сроков это сделать невозможно. Хотя, полностью исключать такую возможность нельзя — проголосовать могут с нарушением всех норм регламента. Думаю, что закон об АТО попытаются принять немного позже". РИА Новости Украина Видео. Золотарев: новый формат АТО нужен для введения военного положения

Вместе с тем, эксперт расценивает как высокие шансы на то, что Рада на этой неделе примет скандальный закон о государственном языке.

"Эта инициатива уже готова, прошла комитеты и может быть принята" — отмечает Бортник. "При этом никто не советовался с общественностью, полностью проигнорирована позиция ОБСЕ, ПАСЕ, которые не раз заявляли о том, что грубо нарушаются права национальных меньшинств. К сожалению, это не украинизация, а "деправизация" — политики попросту разрушают права представителей языковых групп в Украине. Найдутся под это и голоса в "БПП" — ведь в случае отказа их сразу обвинят в работе на Кремль. К слову, языковой закон может поддержать часть, так называемой, "оппозиции" — Радикальная партия, "Самопомич", "Батькивщина".

Важный вопрос

А вот с вопросом отмены визового режима между Украиной и Россией парламенту, по мнению Бортника, придется повременить.

"Голосов в "БПП" нет, да и это — такой острый вопрос, который будут переносить ближе к дате выборов, какой-то иной эскалации конфликта. Пока что — это не более, чем отвлекающий маневр", — считает политолог.

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По его словам, на этой неделе готовится еще одно важное голосование, которое необходимо Банковой — законы в рамках судебной реформы.

"На этой неделе запланировано принятие ряда законопроектов, которые упростят Петру Порошенко контроль над судебной системой и, возможно, дадут дорогу к переизбранию пяти новых членов Конституционного суда. Это очень важно для власти, ведь получив контроль над КСУ, власть сможет изменять форму правления в стране, менять сроки проведения выборов. Это станет дополнительным инструментом для политического маневра", — подытожил Бортник.