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    Закон о реинтеграции Донбасса предполагает признание "правового статуса" ЛДНР

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (583)

    (обновлено: )527
    По словам Ирины Луценко, очень важным пунктом законопроекта о реинтеграции будет гармонизация законодательных изменений с обязательствами Киева по минским соглашениям.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится к внесению в Верховную Раду, предусматривает признании Киевом "правового статуса" отдельных районов Луганской и Донецкой областей, сообщила в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

    Президент Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона.

    Избиение председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилы Демченко в поселке Коцюбинское под Киевом
    Ольга Червакова/Facebook
    Активист, выходи на разборки. Избиение как элемент дискуссии

    "Наши коллеги предлагают закон про оккупацию, мы говорим о деоккупации, и основное его направление на реинтеграцию Донбасса в Украину. Какие особые условия: мы говорим в этом законе о правовом статусе военных действий, мы говорим о признании правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы говорим об улучшении социально-экономического управления… Закладываем основу стратегического видения того, как возобновить суверенитет и территориальную целостность", — сказала Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

    По ее словам, еще одним очень важным пунктом этого закона будет гармонизация законодательных изменений с обязательствами Киева по минским соглашениям.

    Луценко также заявила, что закон о реинтеграции Донбасса нужно принять из-за признания в России документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также действий ДНР и ЛНР, "которые ввели временное управление на украинских предприятиях, оставшихся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса".

    В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

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