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    Политика

    Украина намерена ввести военное положение в Донбассе - СМИ

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (576)

    (обновлено: )1127110
    Как отметил источник, военное положение, скорее всего, коснется таких подконтрольных Киеву городов, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.
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    facebook.com/ato

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Вместо антитеррористической операции в Донбассе Киев намерен ввести в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение. Оно может быть установлено новым законопроектом, который разрабатывает администрация президента Украины Петра Порошенко, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

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    "Суть изменений в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии. Это позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость", — пояснил собеседник издания.

    Как отметил источник, военное положение, скорее всего, коснется таких подконтрольных Киеву городов, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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