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    За сутки в Донбассе прогремели почти 100 взрывов - ОБСЕ

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (569)

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    В Донецкой области уменьшилось количество случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе около 60 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 540 взрывов.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 98 взрывов.

    Обстрелы в Донбассе. Архивное фото
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    Об этом говорится в отчете СММ по состоянию на 19.30 16 июня.

    "В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе около 60 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (15 июня), когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 540 взрывов", — говорится в отчете.

    В то же время в Луганской области миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня — 38 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда речь шла о 26 взрывах.

    Ранее в микроблоге в Twitter Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщалось, что с начала 2017 года из-за обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей погибли 47 человек, 222 — получили ранения.

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