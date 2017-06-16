Из Донецка: нужны ли Минские соглашения Донбассу?

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Каждый день в самопровозглашенной Донецкой народной республике, а также на подконтрольной Украине части области гибнут и получают ранения мирные жители, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Только за последние несколько дней в Донбассе было разрушено порядка двадцати жилых домов в Киевском, Куйбышевском и Петровском районе Донецка, селах Крутая Балка под Торецком и Коминтерново под Новоазовском. К сожалению, не обходится без жертв среди мирных жителей – по данным местных властей с начала недели в ДНР погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что по мирным территориям было выпущено почти 4 тысячи реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин.

"За прошедшую неделю есть очередные жертвы среди мирного населения республики и военнослужащих ВС ДНР. В результате обстрелов с позиций ВСУ в поселке Трудовские Петровского района Донецка погибли два мирных жителя. В Саханке в результате снайперского огня иностранных наемников с позиций ВСУ погибла женщина…", — сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на силовые структуры самопровозглашенной ДНР.

О том, как выжить в условиях безальтернативных минских соглашений, о бесконечно анонсируемых так называемых режимах тишины и прекращения огня точнее рядовых жителей прифронтовых районов Донбасса не скажет, пожалуй, никто.

"Правильно у нас говорят – если хотите вывести из себя жителя Донецка, заговорите с ним о пользе минских соглашений. Вообще, ситуация уже давно зашла в тупик, четвертый год в Донбассе продолжаются боевые действия, почти каждый день погибают люди с обеих сторон, разрушаются дома, коммуникации и на фоне этого бесконечного кошмара политики талдычат о том, что Минску нет альтернативы. Заладили, одно и то же повторяют, как попугаи, только мира нет, и с такими темпами не будет точно. Не работают эти соглашения, идет война на истощение человеческих ресурсов, а видимых результатов мы не ощущаем Только страдают не чиновники в высоких кабинетах, а мирное население Донбасса", — говорит житель Макеевки Сергей.

"Двумя руками за то, чтобы отказались от "Минска". Пугают, что отказ от этих соглашений чреват большой, кровопролитной войной. Скажите, а то, что сейчас происходит, хорошо? За что ребята погибают каждый день на передовой, за что людям такие страдания, каждый день под обстрелами! Не надо сказки про миролюбивый "Минск" рассказывать и лапшу на уши вешать. Три года почти прошло, как подписали те бумажки в Минске, а воз и ныне там", — рассуждает дончанин Владимир.

Читайте также: Павлив: идеи Турчинова – угроза хрупкому равновесию в Донбассе

"Затрудняюсь ответить, даже не знаю что лучше, правда. С одной стороны минские договоренности работают – в Донбассе прекратились полномасштабные боевые действия, нет таких страшных обстрелов, как в 2014-2015 году. В целом в Донецке, насколько возможно, создаются условия для нормальной жизни, многие беженцы вернулись в город, население сейчас практически на довоенном уровне. Транспорт ездит, продуктов навалом, открываются какие-то магазины, заведения разные. Да, есть много проблем с работой, маленькие зарплаты, пенсии, но как-то крутятся люди, приспособились к такой жизни. С другой стороны не прекращаются обстрелы в "горячих" районах Донецка, под Ясиноватой, в Горловке, в южных районах области. Вот там страшно, да, там невыносимо, конечно. В таких условиях человек не может жить спокойно, никаких сил не хватит выдержать ежедневные обстрелы. Поэтому здесь нужно искать выход из положения, альтернатива должна быть, нельзя бесконечно мучать народ", — рассуждает жительница Ворошиловского района Донецка Анна.

"Давно пора заканчивать с этими совсем немирными договоренностями. Сколько можно терпеть это вранье и лицемерие! Нас обстреливают, а власти только и делают, что считают количество обстрелов, и как мантру повторяют, что ДНР огонь в ответ не открывает и соблюдает соглашения. Приезжайте к нам в Ясиноватую, на ночь оставайтесь, и посмотрите на наш мир. У нас имплементируют с утра до ночи, и дня в тишине не бывает", — рассказывает жительница Ясиноватой Ольга.

Напомним, 15 июня в СНБО Украины одобрили концепцию реинтеграции Донбасса. В рамках круглого стола состоялось обсуждение законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской области".

Позже заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook кратко изложил тезисы, которые якобы будут содержаться в законопроекте о восстановлении украинского суверенитета в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. По словам чиновника Украина не отказывается от выполнения Минских договоренностей, оставляет приоритетным поиск мирных путей решения проблем, при этом не ставит под сомнение необходимость возвращения контроля над своей территорией с международно признанной границей. Идея создания оперативного штаба, по словам Туки, касается исключительно оптимизации процессов управления Донецкой и Луганской областями. В то же время в ведомстве подчеркнули, что заявления о готовящемся наступлении украинских военных на Донбассе не соответствуют действительности.