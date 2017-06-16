В Донбассе задержан воевавший и за ВСУ, и за ополченцев мужчина

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Нацполиции задержали на автовокзале в Покровске Донецкой области мужчину, который дважды воевал как на стороне Вооруженных сил Украины, так и на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

При досмотре у 48-летнего мужчины изъяли "временное удостоверение военнослужащего ДНР", согласно которому с октября 2016 года задержанный является гранатометчиком в рядах ополченцев, уточнил Аброськин.

Вячеслав Аброськин в Facebook Один из документов задержанного мужчины

"Его жизненный опус нас несколько растерял. С августа 2015 по август 2016 этот товарищ проходил службу в одной из наших бригад ВСУ, во время обстрела боевиков получил ранения. Далее он выезжает на оккупированную территорию, где после лечения трудоустраивается в "пятую самоходно-гаубичную батарею "Оплот" на должность гранатометчика", — написал глава областной полиции.

"В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет… в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан"-боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и едет обратно в Донецк. А сегодня (в четверг — ред.) он приехал снова к Покровск чтобы увидеть свою возлюбленную", — добавил Аброськин.

По его словам, таким образом, за два последних года этот задержанный мужчина успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне ополченцев.

"По его словам (задержанного — ред.), хронология его переходов выглядит так: ЗСУ- "ДНР" —ЗСУ- "ДНР". Этот "жизненный путь" мы обязательно проверим. Это первый такой случай "военной карьеры", который мне стал известен", — добавил полицейский руководитель.

На данный момент задержанный помещен в СИЗО.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.