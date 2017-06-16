Турчинов обсудил с замгенсека НАТО ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обсудил с заместителем генесека НАТО Камилем Грантом конфликт в Донбассе и сотрудничество Киева с альянсом, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи обсуждалась ситуация в Донбассе, "вопросы сотрудничества со странами-членами НАТО в военно-технической сфере и кибербезопасности, а также вопросы перехода на стандарты НАТО сектора безопасности и обороны Украины, в частности, ее оборонно-промышленного комплекса".

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Турчинов отметил, что возобновление многостороннего военно-технического сотрудничества Украины со странами-членами альянса являются одним из главных приоритетов Киева.

По данным пресс-службы, Грант в свою очередь подчеркнул, что альянс "не оставляет без внимания" вопросы Крыма и Донбасса. По его словам, НАТО считает Украину одним из важнейших партнеров и очень оптимистично оценивает перспективы сотрудничества.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Согласно новой военной доктрине, Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.