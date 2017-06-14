Павлив: идеи Турчинова – угроза хрупкому равновесию в Донбассе

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", – написал он на своей странице в Facebook.

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По словам политического эксперта, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, заявление Турчинова – это попытка бросить камень в озеро информационного пространства.

" Думаю, что все это часть переговорного процесса между членами действующей коалиции – членами "Народного фронта" и Банковой в лице президента и его ближайшего окружения. УНИАН Смена формата АТО: боевые действия в Донбассе продолжатся - эксперт

Мы видели заявления о необходимости Конституционной реформы со стороны главы МВД Арсена Авакова, формулировки главы ГПУ Юрия Луценко о том, что стране нужна абсолютно новая партия. Сегодня для "Народного фронта" более чем актуальна проблема вхождения новую каденцию новой власти, ведь как политическая сила они полностью девальвировали, первые лица этой партии совершенно не продаваемые.



Поэтому сегодня они ищут совершенно любые конструкции, с помощью которых они могли бы оказаться в орбите большой политики", — считает Павлив.

По его словам, заявление Турчинова – очередное фиксирование политика в публичной плоскости.

"Пока озвучена всего лишь конструкция – ни военное положение, ни АТО, как инструмент влияния на выборный процесс. К урегулированию на Донбассе, политическому решению этой проблемы, как и, собственно, военному решению это не имеет никакого отношения. Тем не менее, такими заявлениями все же создается угроза хрупкому, болезненному равновесию с погибающими людьми по обе стороны разграничения. Делать такие заявления крайне безответственно", – резюмировал он.