Смена формата АТО: боевые действия в Донбассе продолжатся - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию, которая себя исчерпала, и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны.

А для этого нужно законодательно предоставить президенту право использовать Вооруженные силы и другие военные формирования против гибридной агрессии, — считает Турчинов.

Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.

Как расценивать заявление секретаря СНБО о смене формата АТО, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил руководитель департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

Голос Столицы Валерий Гончарук

(текст публикуется на языке оригинала)

Ще з самого початку конфлікту на Донбасі президента закликали ввести в країні воєнний стан, але він цього не зробив. Так можливо зараз секретар РНБО Олександр Турчинов пропонує вдатися саме до цього? Краще пізно, ніж ніколи?

— Ні, так сказати не можна. Тому що для того, щоб ввести воєнний стан, то його ще повинна підтримати ВРУ. Тому що указ президента ще має легітимізуватися. А в даному випадку мова йде про те, щоб надати можливість застосовувати в тому числі ЗСУ в легальний спосіб, не через рішення ВРУ, а через певні рішення президента України. Тому тут йдеться про певну таку підміну воєнного стану.

Ми повинні розуміти, що дійсно та АТО, чи воєнні дії, вже тривають більше ніж три роки, але в цей час відбувалося п'ять хвиль мобілізації, фактично залучалися різноманітні ресурси до ведення війни, і зараз дійсно виникло питання про необхідність законодавчо вирішувати ті питання і проблеми, які виникли внаслідок воєнного конфлікту.

А головне, що тут можна погодитися з Турчиновим, що питання АТО, теми АТО, воєнні дії, є достатньо непопулярним, і очевидно, що йдеться про необхідність зміни деяких навантажень, деяких ключових понять і готовності України відмовитися від терміна "АТО", розуміючи, що воєнні дії на Сході будуть тривати.

Як це буде виглядати? Потрібні спочатку певні конституційні зміни, якщо це не воєнний стан?

— Коли ми говоримо про АТО, то АТО передбачає локальність застосування в часових межах, треба розуміти, що АТО не може мати перманентний, безкінечний характер.

АТО передбачає локальність застосування в тому числі різноманітних рішень. Для того щоб вводився воєнний стан в Україні, так само як надзвичайний стан, він може вводитися як на загальнонаціональному, так і на локальному рівні, то треба щоб була підтримка парламентського рішення. Тобто президент фактично готує певне рішення, він запроваджує, але без легітимізації ВРУ воно фактично втрачає свою чинність.

В даному випадку йдеться про те, щоб можна було обходити рішення ВРУ, але тут треба сказати, що заяви Турчинова були викликані ще одними обставинами. Багато було звинувачень і нарікань на те, що на сьогоднішній день діюча влада не має власної стратегії повернення цих територій. І в даному випадку Турчинов зазначає, що по суті потрібно приймати відповідний законодавчий акт і цей закон має називатися "Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей", а саме в цьому законодавчому акті мають розширюватися повноваження президента щодо можливості цільового вирішення конфлікту на Донбасі, і саме цей законодавчий акт має показати певну стратегію.

На практиці тут вирішується ще одне питання, по суті, не стільки навіть визволення цих територій, про що говорити дуже складно, скільки про легалізацію взаємостосунків з окупованими територіями, тому що є дуже багато питань, які на законодавчому рівні сьогодні не розв'язані.

Є питання економічних взаємостосунків, тому що все ж таки вода, електроенергія постачається на окуповані території, при тому що є певна товарна блокада. Є дуже багато питань соціального характеру, тому що вже виникають питання щодо пенсійного забезпечення взагалі з пенсійною реформою, яка планується в Україні.

Питання, наприклад, освітнього характеру, визнання-невизнання дипломів, які готуються на тих окупованих територіях, питання з безвізовим режимом, надання безвізових паспортів для мешканців тих окупованих територій. І тому я думаю, що оцей законодавчий акт, про який говорить Турчинов, саме мав би вирішити питання характеру взаємостосунків з окупованими територіями, які на сьогоднішній день в законодавчий спосіб не розв'язані.

Якщо президент отримає більше повноважень приймати конкретне рішення, то виникає питання про ручне управління армією.

— Я так розумію, що йдеться про комплексний документ, але об'єктивно, то звичайно, що все ж таки це констатація статусу кво, тобто, по суті, переведення в певне легальне русло тих взаємостосунків, які вже існують.

Чесно кажучи, я не думаю, що якимось законодавчим рішенням ВРУ, чи навіть указом президента можна розв'язати конфлікт. Із варіантів можливостей виходу з ситуації, це військове вирішення, багато говорили про дипломатичне вирішення, про економічні механізми, а Україна відмовилася від військового вирішення. І я не думаю, що тут не вистачає українського законодавчого поля.

Очевидно, що на сьогоднішній день керівництво України не має такого бачення, і я не думаю, що знову таки українську владу підштовхне якийсь додатковий законодавчий акт, тому що якби було бажання або бачення, розуміння, що є можливість у військовий спосіб визволити ці території, я думаю, скористалися б в легальному правовому полі.

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Напомним, дипломат, глава международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прекращение АТО — это основная потребность украинцев, которую должен обеспечить президент, а не безвиз.