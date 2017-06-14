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    Точка зрения

    Смена формата АТО: боевые действия в Донбассе продолжатся - эксперт

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (537)

    (обновлено: )462
    Эксперт Валерий Гончарук заявил, что предложения Турчинова о смене формата АТО свидетельствуют о назревшей необходимости решать проблемы, которые возникли в результате военного конфликта на Донбассе.
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    УНИАН

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию, которая себя исчерпала, и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны.

    А для этого нужно законодательно предоставить президенту право использовать Вооруженные силы и другие военные формирования против гибридной агрессии, — считает Турчинов.

    Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.

    Как расценивать заявление секретаря СНБО о смене формата АТО, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил руководитель департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

    Голос Столицы
    Валерий Гончарук

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Ще з самого початку конфлікту на Донбасі президента закликали ввести в країні воєнний стан, але він цього не зробив. Так можливо зараз секретар РНБО Олександр Турчинов пропонує вдатися саме до цього? Краще пізно, ніж ніколи?

    — Ні, так сказати не можна. Тому що для того, щоб ввести воєнний стан, то його ще повинна підтримати ВРУ. Тому що указ президента ще має легітимізуватися. А в даному випадку мова йде про те, щоб надати можливість застосовувати в тому числі ЗСУ в легальний спосіб, не через рішення ВРУ, а через певні рішення президента України. Тому тут йдеться про певну таку підміну воєнного стану.

    Подразделения ВСУ закрепились на позициях в Марьинке
    REUTERS/Gleb Garanich
    "Конец АТО" и декоммунизация по-киевски. Мнение политолога

    Ми повинні розуміти, що дійсно та АТО, чи воєнні дії, вже тривають більше ніж три роки, але в цей час відбувалося п'ять хвиль мобілізації, фактично залучалися різноманітні ресурси до ведення війни, і зараз дійсно виникло питання про необхідність законодавчо вирішувати ті питання і проблеми, які виникли внаслідок воєнного конфлікту.

    А головне, що тут можна погодитися з Турчиновим, що питання АТО, теми АТО, воєнні дії, є достатньо непопулярним, і очевидно, що йдеться про необхідність зміни деяких навантажень, деяких ключових понять і готовності України відмовитися від терміна "АТО", розуміючи, що воєнні дії на Сході будуть тривати.

    Як це буде виглядати? Потрібні спочатку певні конституційні зміни, якщо це не воєнний стан?

    — Коли ми говоримо про АТО, то АТО передбачає локальність застосування в часових межах, треба розуміти, що АТО не може мати перманентний, безкінечний характер.

    АТО передбачає локальність застосування в тому числі різноманітних рішень. Для того щоб вводився воєнний стан в Україні, так само як надзвичайний стан, він може вводитися як на загальнонаціональному, так і на локальному рівні, то треба щоб була підтримка парламентського рішення. Тобто президент фактично готує певне рішення, він запроваджує, але без легітимізації ВРУ воно фактично втрачає свою чинність.

    В даному випадку йдеться про те, щоб можна було обходити рішення ВРУ, але тут треба сказати, що заяви Турчинова були викликані ще одними обставинами. Багато було звинувачень і нарікань на те, що на сьогоднішній день діюча влада не має власної стратегії повернення цих територій. І в даному випадку Турчинов зазначає, що по суті потрібно приймати відповідний законодавчий акт і цей закон має називатися "Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей", а саме в цьому законодавчому акті мають розширюватися повноваження президента щодо можливості цільового вирішення конфлікту на Донбасі, і саме цей законодавчий акт має показати певну стратегію.

    Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин
    Facebook Василия Стоякина
    АТО по-новому. Стоякин: отвечающие за безопасность Украины заврались

    На практиці тут вирішується ще одне питання, по суті, не стільки навіть визволення цих територій, про що говорити дуже складно, скільки про легалізацію взаємостосунків з окупованими територіями, тому що є дуже багато питань, які на законодавчому рівні сьогодні не розв'язані.

    Є питання економічних взаємостосунків, тому що все ж таки вода, електроенергія постачається на окуповані території, при тому що є певна товарна блокада. Є дуже багато питань соціального характеру, тому що вже виникають питання щодо пенсійного забезпечення взагалі з пенсійною реформою, яка планується в Україні.

    Питання, наприклад, освітнього характеру, визнання-невизнання дипломів, які готуються на тих окупованих територіях, питання з безвізовим режимом, надання безвізових паспортів для мешканців тих окупованих територій. І тому я думаю, що оцей законодавчий акт, про який говорить Турчинов, саме мав би вирішити питання характеру взаємостосунків з окупованими територіями, які на сьогоднішній день в законодавчий спосіб не розв'язані.

    Якщо президент отримає більше повноважень приймати конкретне рішення, то виникає питання про ручне управління армією.

    — Я так розумію, що йдеться про комплексний документ, але об'єктивно, то звичайно, що все ж таки це констатація статусу кво, тобто, по суті, переведення в певне легальне русло тих взаємостосунків, які вже існують.

    Чесно кажучи, я не думаю, що якимось законодавчим рішенням ВРУ, чи навіть указом президента можна розв'язати конфлікт. Із варіантів можливостей виходу з ситуації, це військове вирішення, багато говорили про дипломатичне вирішення, про економічні механізми, а Україна відмовилася від військового вирішення. І я не думаю, що тут не вистачає українського законодавчого поля.

    Очевидно, що на сьогоднішній день керівництво України не має такого бачення, і я не думаю, що знову таки українську владу підштовхне якийсь додатковий законодавчий акт, тому що якби було бажання або бачення, розуміння, що є можливість у військовий спосіб визволити ці території, я думаю, скористалися б в легальному правовому полі.

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    Напомним, дипломат, глава международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прекращение АТО — это основная потребность украинцев, которую должен обеспечить президент, а не безвиз.

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