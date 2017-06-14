Порошенко высказался по отмене АТО в Донбассе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Нецелесообразно отменять военную операцию в Донбассе до принятия закона о реинтеграции этих территорий, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщила в среду его пресс-служба.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной", — заявил Порошенко, отвечая на вопрос о возможности отмены военной операции и введения военного положения.

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Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату этих территорий под контроль Киева.

"По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях.

При этом Порошенко отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить военную операцию и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ".