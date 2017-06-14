наверх
14.06.201720:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Создан оперативный штаб по проблеме с водой в Донбассе

    (обновлено: )59
    В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщили, что создан оперативный штаб по вопросам обеспечения водой граждан, которые проживают в районах Донбасса.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В Киеве создали оперативный штаб с участием международных организаций для решения проблем с обеспечением водой населения Донбасса, сообщила в среду пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News
    На неподконтрольном Донбассе люди нуждаются в чистой воде - спецкор

    "По инициативе министерства и при участии международных гуманитарных организаций, работающих в Украине, создан оперативный штаб по вопросам обеспечения водой граждан, которые проживают в районах Донбасса и остались без централизованного водоснабжения в результате обстрелов", — говорится в сообщении.

    Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций по обе стороны от линии соприкосновения, что обеспечивает водоснабжение более 1,8 миллиона человек. Через два дня станция возобновила работу. В тот же день в Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, с что станция вновь подверглась обстрелу и не работает.

    Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена рядом с подконтрольным ополченцам городом Ясиноватая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы