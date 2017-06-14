Создан оперативный штаб по проблеме с водой в Донбассе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В Киеве создали оперативный штаб с участием международных организаций для решения проблем с обеспечением водой населения Донбасса, сообщила в среду пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

"По инициативе министерства и при участии международных гуманитарных организаций, работающих в Украине, создан оперативный штаб по вопросам обеспечения водой граждан, которые проживают в районах Донбасса и остались без централизованного водоснабжения в результате обстрелов", — говорится в сообщении.

Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций по обе стороны от линии соприкосновения, что обеспечивает водоснабжение более 1,8 миллиона человек. Через два дня станция возобновила работу. В тот же день в Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, с что станция вновь подверглась обстрелу и не работает.

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена рядом с подконтрольным ополченцам городом Ясиноватая.