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    Новый формат АТО от Турчинова. Безвиз под угрозой - Якубин

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (539)

    (обновлено: )61670
    По словам политического эксперта Алексея Якубина, возможное обострение ситуации в Донбассе, связанное с "новым форматом АТО", может обернуться для страны серьезными последствиями.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    "Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал он на своей странице в Facebook.

    По словам политолога Алексея Якубина, скандальное заявление не было согласовано с президентом Петром Порошенко и оказалось достаточно спонтанным.

    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    УНИАН
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    "Ведь глава СНБО — это, по сути, достаточно техническая, а не политическая должность. Делать такие заявления — это не функция Турчинова, а функция Порошенко.

    Очевидно, что Турчинов рассматривает для себя возможность политической карьеры, возможно, даже и после пребывания на должности главы СНБО. Громкое заявление в какой-то степени согласуется с той линией, которую в последнее время активно занимает "Народный фронт". Это попытка занять сверхрадикальную нишу и постараться немного вернуть себе рейтинг, который сейчас колеблется в районе нулевой отметки.

    Недавние предложения "НФ" ввести визовый режим с Россией, а сейчас заявление о новом формате АТО — показатель того, что политсила ищет варианты. В "Народном фронте" увидели, как легко "Самопомич" перекрыла скандал с львовским мусором с помощью блокады на Донбассе, и решили повторить успех коллег", — отметил политолог.

    Кроме того, по словам Якубина, заявление Турчинова — попытка загнать Петра Порошенко в ловушку радикальности.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Народный фронт показывает, что в этой политсиле еще более радикальны, и заставляет президента как-то на это отреагировать. Поддержав радикализм, Порошенко обнулит свой рейтинг и сядет в лодку, которая тонет. Таким образом, у Петра Алексеевича не будут появляться идеи о досрочных выборах и он не сможет шантажировать этим своих коллег по коалиции", — считает Якубин.

    Вместе с тем эксперт не верит, что заявление Турчинова будет как-то реализовываться. С другой стороны, если все же таким планам будет дан ход, это отразится на безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом.

    "Обострение ситуации на Донбассе автоматически ускорит миграционные потоки. Если в Европу хлынет толпа беженцев из Украины, пострадавших от войны, то ЕС может приостановить действие договора о либерализации визового режима в одностороннем порядке", — подытожил он.

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