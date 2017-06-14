Жданов: ВСУ в зоне АТО - по факту вне закона

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Антитеррористическая операция на Донбассе продлится еще четыре месяца, если народные депутаты на текущей сессии не проголосуют за законопроект, о котором накануне заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Об этом написал депутат из фракции БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

Турчинов заявил, что антитеррористическая операция себя исчерпала и по времени, и по масштабам проведения. Он убежден, что нужен новый формат защиты государства.

В частности, законодательно необходимо утвердить третий вариант использования президентом армии. В настоящее время это возможно при объявлении войны или АТО.

Нардеп Мустафа Найем сказал, что этот законопроект предусматривает также признание оккупированными некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Эксперты после данных заявлений стали размышлять, предусмотрено ли еще и введение на Донбассе военного положения.

Возможность введения военного положения на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Facebook Олега Жданова Олег Жданов

Действительно ли АТО изжила себя и нужен некий новый формат военного присутствия армии на Донбассе?

— Я считаю, что АТО не имеет права на существование и на жизнь. О том, что это война, надо было заявлять сразу. И я был сторонником с первого дня введения военного положения и узаконивания применения вооруженных сил.

Если ввести военное положение и признать Россию стороной конфликта, придется забыть о помощи МВФ и некоторых мировых структур?

— Нет, это абсолютно не так. Наоборот, если мы объявляем о том, что у нас вооруженный конфликт, мы как полноправный член ООН имеем право на все виды помощи, включая миротворческий контингент войск ООН в зоне конфликта и виды помощи ООН.

Если вы почитаете внимательно статут (устав — Ред.), там есть и гуманитарная помощь, и финансовая, и военно-техническая, и войска ООН. То есть мы имеем полное право и полный спектр видов помощи, которые могут быть предоставлены в рамках программы ООН.

Какой может быть новая процедура и механизм привлечения вооруженных сил Украины вне рамок АТО и без объявления тотального военного положения по всей стране?

— Дело в том, что закон Украины "О военном положении" предусматривает введение на отдельно взятой территории. Регламент жизни страны в этом случае регулируется отдельным законом ВРУ, где прописывается, где действуют законы военного времени, а где не действуют. Поэтому что там ограничат все демократические свободы и права, это все выдумки.

Это все регулируется дополнительным законом по введению военного положения. А ВСУ будут применяться в зоне военного положения по законам военного времени.

Стоит ли ожидать, что в связи с изменением этого правового режима или принятием нового закона, изменится порядок отправки военнослужащих в зону проведения АТО?

— В принципе, по закону такого согласия не требуется. Но в условиях реалий сегодняшнего дня, я думаю, что армия должна быть контрактная и добровольческая. И это правило будет соблюдаться, потому что это обеспечивает наивысшую боеспособность и мотивированность людей для участия в вооруженных конфликтах.

Это мировая практика на сегодняшний день. Чем более мотивирован солдат, тем успешнее он воюет.

Турчинов намекает Петру Порошенко, что сегодня президент не может использовать ВСУ на Донбассе?

— Да, фактически с первого дня объявления АТО, ВСУ вне закона применяются в этой зоне. АТО четко прописана в законе: кто имеет право участвовать в ней. ВСУ применяются только в случае вооруженной агрессии для защиты суверенитета, территориальной целостности страны. Сейчас они там вне закона.

Учитывая, что три года сохраняется именно такое положение дел, не означает ли, что если сейчас этот правовой режим будет изменен, это фактически будет означать признание ошибок?

— В принципе, да, можно сказать, что признать. С одной стороны, лучше поздно, чем никогда. С другой стороны, да, признание ошибок. Но я вам скажу, что признавай, не признавай, но все равно время расставит все на свои места и Турчинов, который не ввел военное положение и не защитил Крым, а сдал его без боя, и Порошенко, который не выполнил требование закона об обороне страны, и Конституции, о защите суверенитета и территориальной целостности, все равно предстанут перед ответственностью и ответят за свои поступки.

Я думаю, время прощения и такой забывчивости грехов уже прошло. Каждый будет отвечать за содеянное.

Если будет урегулирован вопрос, связанный с применением ВСУ на территории Украины, не получится ли так, что попытаются таким образом просто легализовать механизм применения ВСУ не только в прифронтовой зоне, но и для подавления каких-то акций протеста?

— Да, есть риск того, что этой инициативой могут узаконить АТО навсегда. Так могут сделать, что АТО можно будет объявить в любой точке нашей страны. Да, и существует такой риск.

Но я не думаю, что на сегодняшний день президент готов отказаться от своего мирного плана, от своего политического курса, который он избрал и проводит на протяжении трех лет для разрешения кризиса на востоке Украины.

Турчинов предлагает менять именно вооруженный формат противостояния. Не означает ли это в данном случае, что пытаются каким-то образом выставить красные флажки для президента в его окружении?

— Не думаю. Уже поздно. В принципе, Порошенко сформировал довольно неплохую, устойчивую вертикаль власти и на сегодняшний день погасил все звезды на политическом небосклоне вокруг себя, то есть как бы конкурентов нет.

И в принципе, Турчинов сделал заявление как кто? Как частное лицо, как член партии "Народного фронта" или как секретарь СНБО? Если он сделал как секретарь, почему он не оформил это в виде решения СНБО, чтобы поставить президента перед фактом?

Поэтому его заявление больше похоже на популистское заявление, которое в принципе правильное в нужный момент, в момент обострения боевых действий. Но я судя по тому, что реакции президента уже сутки как не последовало, учитывая, что он человек авторитарный, я думаю, это останется в воздухе.

Те законодательные изменения, которые предлагает Турчинов, они увеличивают полномочия самого секретаря СНБО? РИА Новости Украина Евгений Котенко Новый формат АТО. Турчинов идет на обострение - Золотарев

— Нет, СНБО — это главный совещательный орган при президенте Украины. И, в принципе, его роль и место четко определены регламентом и от президента зависит.

Вспомните, Леонид Кучма в свое время вообще игнорировал СНБО. Здесь сейчас президент СНБО вспоминает, когда надо разделить ответственность. Он собирает срочное совещание и они принимают решение. Когда не надо, он авторитарно принимает решения сам. То есть это никак не повлияет на роль и место ни секретаря, ни самого совета.

Ранее миротворец ООН (участник двух миротворческих миссий — в 1994 году и в 1996 году) Сергей Малярчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что миротворческая миссия ООН помогла бы урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.

Также политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сдвиги в решении конфликта на Донбассе появятся тогда, когда США определятся со своим представителем по этому вопросу.