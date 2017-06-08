Контактная группа в Минске: подвижки есть, но мало

РИА Новости Украина

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины прошел в среду, 7 июня, в Минске. В этот раз центральными темами дискуссии вновь стали вопросы обеспечения безопасности в зоне конфликта и уточнение списка пленных.

Во время традиционного общения с прессой по итогам переговоров спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик напомнил журналистам о важности сотрудничества по вопросам безопасности всех сторон, подписавших минские соглашения. По его словам, этот вопрос должен быть приоритетом работы контактной группы.

Дипломат неслучайно обратил внимание на вопрос безопасности, который является фактором разрешения других проблемных аспектов мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные призывы к соблюдению сторонами перемирия, "печальные новости" о новых обстрелах и жертвах продолжают приходить из Донбасса. Между тем очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня, однако обе стороны конфликта уже обвинили друг друга в его нарушении.

"Это (решение вопроса безопасности – Ред.) подразумевает комплексный подход, в котором совмещается и прекращение огня, и отведение тяжелого вооружения, и разведение сил и средств, и разминирование", — добавил Сайдик.

В частности, он призывал "всех подписантов (минских соглашений — Ред.) оперативно отозваться на все запросы СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, в частности, о передаче карт, необходимых для разминирования". "Без этого невозможно обеспечить безопасность гражданского населения и персонала СММ", — сказал Сайдик.

Он также сообщил, что подгруппа по безопасности в среду продолжила работу по определению новых участков для разведения сил и средств сторон конфликта от линии соприкосновения в Донбассе, а также зон, свободных от тяжелого вооружения.

В свою очередь пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер вновь заявила, что Киев настаивает на установлении в Донбассе устойчивого режима прекращения огня, прежде чем переходить к политическому урегулированию конфликта и восстановлению инфраструктуры региона.

Сайдик также сообщил, что в среду в Минске продолжились переговоры по вопросу проверки списка пленных в Донбассе.

"Продолжались (во время переговоров контактной группы по Донбассу и ее гуманитарной подгруппы — Ред.) интенсивные дискуссии по вопросу механизма волеизъявления удерживаемых лиц. Очень надеюсь, что в следующий раз смогу сообщить подробности на эту тему", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "дальнейшие шаги зависят от доброй воли всех задействованных в этом процессе". "Надеюсь на полное завершение этого процесса", — добавил дипломат.

При этом полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов также позитивно отозвался о работе по этой теме. "Сегодня был представлен отчет гуманитарной подгруппы, результаты которого дают основания надеяться, что в ближайшее время будет завершена верификация удерживаемых сторонами конфликта лиц. После чего обмен по принципу "всех на всех" может быть реализован", — сказал Грызлов, сообщают РИА Новости.

А омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что процесс проверки списка пленных в Донбассе должен завершиться до следующего заседания контактной группы в Минске.

В среду Сайдик поделился с журналистами позитивной новостью – подвижками в решении проблемы с поставками воды населению Донбасса. "Водоснабжение в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — Ред.) было восстановлено благодаря платежу, произведенному в конце мая, уже есть договоренность о проведении следующего платежа", — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

В Киеве подтвердили, что стороны конфликта договорились о погашении части задолженности за поставки воды в ЛНР. "В рамках экономической подгруппы удалось договориться о погашении части задолженности за потребленную в ОРЛО воду. Нужно отдельно подчеркнуть, что, несмотря на большой долг, Попаснянский водоканал продолжает поставлять воду на неподконтрольную Украине часть Луганской области", — отметила Олифер.

По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе. По его словам, у предприятия также сформировались большие долги из-за неплатежей за воду потребителями из ЛНР.

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Сайдик также сообщил, что во время переговоров в Минске стороны обсуждали необходимость провести ремонтные работы системы водоснабжения в Донецкой области и обеспечить их безопасность.

Несмотря на отдельные позитивные моменты работы контактной группы, есть много оснований и для критики. Прежде всего, речь идет о политическом аспекте урегулирования конфликта, который забуксовал.

Позиция представителей Киева на переговорах в Минске может заблокировать работу всех групп по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Украинская позиция о невозможности вынесения на обсуждение в Минске вопросов, рассматриваемых в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), не только нивелирует значение политической группы, но и является прямым нарушением Комплекса мер, поскольку может заблокировать работу всех групп", — цитирует Никонорову ее пресс-служба.

Как заявила и.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР, "к сожалению, представители Украины продолжают последовательно избегать конструктивного диалога между Киевом и Донбассом, а в особенности обсуждения механизма вступления в силу закона об особом статусе".

При этом полпред РФ Грызлов заявил, что киевские власти сознательно создают все больше точек невозврата Донбасса в Украину.

"Так, 1 июня Киевский городской совет поддержал решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, главнокомандующего УПА. За переименование — 69 депутатов из 79. Кстати, не верю, что так же проголосовали бы киевляне на честном референдуме. В дополнение к этим и другим шагам готовятся новые языковые квоты для украинских СМИ. Есть подозрение, что такие точки невозврата создают сознательно", — сказал Грызлов.

Он также обратил внимание, что прописанная в минских соглашениях по Донбассу амнистия три года ждет подписания со стороны Киева.

По мнению полпреда РФ, конфликт в Донбассе требует политических решений, военными и силовыми методами его не разрешить. Как отметил Грызлов, народ Донбасса нуждается в гарантиях от репрессий и арестов, в гарантиях безопасности, языковых и религиозных прав, прав на самоуправление и свободное развитие культуры, а также беспрепятственного поддержания экономических и человеческих связей с Россией.