Переговоры по Донбассу в Минске: нарушение перемирия и обмен пленными

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в среду, 7 июня, в Минске.

Сторонам предстоит обсудить ситуацию с безопасностью в зоне конфликта на фоне попытки очередного перемирия, подготовку к организации обмена пленными, а также комплекс экономических, гуманитарных проблем, восстановление региона и политический аспект урегулирования.

Во время предыдущей встречи в Минске 24 мая спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик был вынужден констатировать продолжающиеся случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе и, как следствие, рост жертв среди мирного населения, число которых примерно за год выросло более чем в два раза.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие, однако уже вскоре обвинили друг друга в его нарушении.

Контактной группе предстоит также разобраться в причинах неудачи попыток бессрочного перемирия, ровно как и в безрезультативных попытках развести силы конфликтующих сторон у Станицы Луганской.

На заседании в среду в Минске участники переговоров вернутся к обсуждению процесса верификации списка пленных, завершить который в скором времени обещал ранее спецпредставитель ОБСЕ Сайдик.

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Ранее в Киеве заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс.

Также она заявила, что Украина готова к "широкому компромиссу" ради освобождения пленных, в частности к помилованию несколько сотен человек, если это позволит украинское законодательство.

Возможно, ускорению процесса подготовки обмена пленными помогут решения, выработанные на прошедшей в Берлине встрече на уровне заместителей глав МИД и политических директоров в рамках "нормандского формата", где этой теме было уделено приоритетное внимание. Первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко по ее итогам заявил, что реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в "болезненном" вопросе обмена пленными.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.