РФ не может в одностороннем порядке исполнять "Минск" - Путин

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Россия не может в одностороннем порядке исполнять минские соглашения по Украине, не должна делать это вместо Киева, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы постоянно слышим: вот если Россия исполнит минские соглашения, то все будет хорошо. Россия не может исполнить минские соглашения в одностороннем порядке. Мы готовы содействовать этому, но мы не можем сделать то, что должны киевские власти сделать. Там делают все, чтобы ничего не произошло к лучшему", — сказал президент РФ.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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