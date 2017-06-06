В Киеве митинговали против переименования проспекта Ватутина в Шухевича

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Киеве во вторник прошел митинг против переименования проспекта генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича, сообщила представитель Института правовой политики и социальной защиты Ирина Бережная.

"Сегодня в Мариинском парке киевская Организация ветеранов Украины, совместно с нашим Институтом правовой политики и социальной защиты, провела митинг возле памятника легендарному полководцу, освободившему город-герой Киев от немецко-фашистских захватчиков, Николаю Ватутину", — написала Бережная на своей странице в Facebook.

По ее данным, участники митинга, среди которых было много ветеранов Великой Отечественной войны, проголосовали за обращение к мэру Киева Виталию Кличко с требованием не подписывать решение Киевсовета о переименование проспекта Ватутина. Она также отметила, что граждане собирают подписи под петицией за отмену переименования проспекта.

Напомним, Киевской городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.